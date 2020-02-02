به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسحاقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و نشست با فعالان حوزه فرهنگ و هنر در اردبیل عنوان کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه اشتغال پایدار مبنی بر ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در سال رونق تولید، تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری اردبیل و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برای ایجاد شغل مولد در سال جاری منعقد گردیده بود.

وی افزود: در این تفاهم نامه برای ۸۰ نفر تعهد اشتغالزایی از جانب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر استان اردبیل تا پایان سال جاری پیش بینی شده بود که با تلاش و همراهی مجموعه همکاران اداره کل این امر تا کنون به تعداد ۸۶ نفر تحقق یافته و در تلاش خواهیم بود تا در سالیان آتی نیز تعهدات مرتبط در این بخش به شکل مطلوبی محقق شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ادامه داد: از ابتدای سال جاری در شاخه‌های مشاغل خانگی ۶۵ نفر، کانون‌های آگهی و تبلیغات ۷ نفر، مطبوعات ۸ نفر، انتشارات ۳ نفر و آموزشگاه‌های هنری ۳ نفر در حوزه فرهنگ و هنر استان اردبیل جذب به کار شدند.

اسحاقی از تلاش برای افزایش کارآفرینی در حوزه فرهنگ و هنر در منطقه خبر داد و یادآور شد: مطمئناً با توجه به ظرفیت مناسب موجود و استعدادهای کم نظیری که در شاخه‌های مختلف شناسایی شدند دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش با سرعت مناسبی ادامه خواهد یافت و درصدد تحقق دیگر تعهدات اشتغال زایی مرتبط با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سال خواهیم بود.