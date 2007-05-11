تمرکز قدرت در کرملین نگران کننده است / روسیه از منابع انرژی خود به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " کاندولیزا رایس" در کنگره آمریکا و کمی پس از گفتگوهای تلفنی "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا با " ولادیمیر پوتین" همتای روسی خود گفت: "تمرکز قدرت که توسط پوتین صورت گرفته نگران کننده است."

وی افزود:" به نظر من همه در سراسر جهان ، در اروپا، در آمریکا بسیار نگران مسیر (سیاست) داخلی هستند که روسیه در سالهای اخیر اتخاذ کرده است."

رایس تصریح کرد:" روسها کاملا نمی پذیرند که روابط ما با کشورهایی که همسایه آنها هستند، کاملا روابط ساده خوب و صادقانه بین کشورهای مستقل و آمریکاست."

وی خاطر نشان کرد:" ما بسیار امیدوار هستیم که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روسیه در سال آتی ، انتخابات واقعا آزاد و منصفانه ای باشد، اما تمرکز قدرت در کرملین نگران کننده است."

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین به این مسئله اشاره کرد که آمریکا همراه با اروپا، روسیه را تحت فشار قرار می دهد تا از منابع عظیم انرژی خود به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نکند.

" آلکسی گرموف" سخنگوی کرملین هم اعلام کرد که دو رئیس جمهور " درباره آمادگی برای نشست جی 8 ( هشت کشور بزرگ صنعتی جهان) ، مسائل مربوط به روابط دوجانبه روسیه و آمریکا و برخی سوالات دیگر درباره روابط بین المللی گفتگو کردند."

قرار است رایس هفته آینده به مسکو سفر کند تا درباره طرح جنجال برانگیز استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی با مقامهای کرملین به مذاکره بپردازد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.