سرهنگ سید تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هماکنون در محورهای مواصلاتی استان سمنان بارش برف وجود دارد، ابراز داشت: پیشبینی میشود در گردنهها این شدت برف افزایش داشته باشد لذا همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.
وی بابیان اینکه هماکنون مشکل خاصی به لحاظ تردد در محورهای استان نیست، افزود: با توجه به برودت هوا احتمال یخزدگی و لغزندگی خودروها یا مسدود شدن برخی محورها وجود دارد لذا توصیه میشود رانندگان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه در صورت الزام به سفر رانندگان حتماً باید یکبار باز و بسته کردن زنجیر چرخ را فراگیرند، ابراز داشت: بررسی برف پاککن، چراغهای مه شکن، سوخت کافی از جمله مواردی که میتواند به ایمنی بیشتر مسافران کمک کند.
کبیری اضافه کرد: از رانندگان درخواست میشود در صورت عدم دید کافی یا خستگی و خوابآلودگی حتماً در بین راه استراحت کافی را داشته باشند و از هر گونه شتاب و عجله در شرایط نامساعد جوی اجتناب کنند.
نظر شما