لغو نشست کابینه تل آویو درباره الحاق کرانه باختری به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از لغو نشست امروز کابینه این رژیم درباره الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی خبر داد.

پیشتر منابع عبری از لغو جلسه کابینه رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه خبر داده بودند.

بنا بر اعلام مسئولان رژیم صهیونیستی، هیچ نشستی امروز برگزار نخواهد شد، به جزئیات این تصمیم و دلیل آن اشاره ای نشده است.

به دنبال رونمایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از طرح به اصطلاح صلح خود برای فلسطین و رژیم صهیونیستی موسوم به «معامله قرن»، کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکشنبه در جلسه‌ای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی طبق طرح ترامپ را بررسی می‌کند.