به گزارش خبرنگار مهر، کامبد امینی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در سمینار ارزیابی وضعیت ریسک و تاب آوری شهر کرج در برابر زلزله که در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار کرد: طبق مطالعات انجام شده، ۴۰ درصد ساختمان‌ها در شهر کرج هنگام زلزله تخریب می‌شوند و حدود ۱۲ درصد جمعیت این شهر یعنی صد هزار نفر در هنگام وقوع زمین لرزه جان خود را از دست می‌دهند.

وی اضافه کرد: با وجود چنین شرایطی اگر همه توان کشور در هنگام بروز زلزله در کرج بسیج شود نیز توان پاسخگویی به این مشکلات را نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله کشور گفت: به هنگام وقوع زلزله ملارد دیدیم که آمادگی لازم برای مقابله با زلزله در این نقاط را نداریم.

امینی حسینی گفت: در طرح ریسک و تاب آوری شهری در برابر زلزله که برای شهر کرج انجام شده برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش تبعات بررسی شده است، انجام این مطالعات در کشور به صورت پایلوت از کرج آغاز شده و شهرداری کرج در انجام این طرح پیشگام بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت اسکان اضطراری به هنگام زلزله، شبکه راه‌ها و یا خود امدادی، گفت: برخی محله‌های کرج به شدت آسیب پذیر است و معابر باریک و بسیار نامناسب و یا کمبود فضاهای خدماتی در برخی نقاط شهری مشاهده می‌شود.

رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله کشور با بیان اینکه در کرج گسل‌های مختلفی وجود دارد، گفت: در این شهر مؤسسات و تاسیساتی مهمی وجود دارد که در صورت وقوع زلزله می‌توانند خطرناک باشند برای مثال باید به مؤسسه سرم سازی رازی اشاره کرد لازم است این مؤسسه چاره اندیشی کند تا آزمایشگاه و مواد خطرناک مورد استفاده را از شهر کرج خارج کند همچنین وجود انبار نفت در کرج نیز یکی دیگر از این موارد است.

امینی حسینی تاکید کرد: ایجاد پایگاه‌های محلی امداد و نجات در محله‌هایی از کرج که ساختمان‌های با تعداد طبقات پایین وجود دارد مدنظر قرار داده شده اما در نقاطی که ساختمان‌های بلند وجود دارد محل استقرار نیروهای امدادی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان در کرج کمبودهای جدی وجود دارد، گفت: در برخی نقاط این شهر امکانات کافی حتی برای شرایط عادی نیز وجود ندارد، از طرفی ساختمان‌های درمانی و امدادی کرج نیز از مقاوم کافی برخوردار نیست و نیروهای درمانی و امدادی نیز آمادگی کافی برای مقابله با زلزله را ندارند.