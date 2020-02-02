برگزاری کارگاه عملی تحریر آفتاب در فجر پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین عبادیان ضمن بیان این خبر اظهار داشت: روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه کارگاه یک روزه خوشنویسی «تحریر آفتاب» در این حوزه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور استاد ناصر طاووسی از نام آوران هنر خوشنویسی برگزار می‌گردد و در کنار ایشان جمعی از هنرمندان و اساتید خوشنویس شیرازی نیز به ارائه اثر و انجام فعالیت هنری خواهند پرداخت.

کارشناس مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری فارس ادامه داد: طاووسی متولد ۱۳۴۹ قم است که در دانشگاه مفید این شهر تدریس کرده و آثار منتشر شده قابل توجهی از جمله کتابت منتخب مفاتیح الجنان «ارتباط با خدا»، دعای کمیل، دعای مکارم الاخلاق و منتخب صحیفه سجادیه را در کارنامه دارد.

وی گفت: کتابت سوره مبارکه یاسین و دیگر جز های قرآن کریم و کتابت بر روی جلد کتب‌های دینی و مذهبی و… و مقام برتر جشنواره‌های مهم فرهنگی اعم از جشنواره جشنواره‌ها، حافظ قرآن، وقف، تولیدات مراکز حوزه هنری، خلیج فارس، فاطمه کوثر هستی، کریمه اهل بیت، غدیر و… را نیز در کارنامه دارد.

عبادیان برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی در داخل و خارج از ایران توسط این استاد نام آور را از جمله تجربه‌های دیگر او خواند و گفت: وی علاوه بر تخصص در خطوط نسخ و ثلث در احیای خط رقاع نقش مهمی دارد.

وی تصریح کرد: خط «رِقاع» از جمله خطوط شش‌گانه در خوشنویسی اسلامی است که اغلب برای مکاتبات خصوصی به کار می‌رفت. این خط در کنار خطوطی چون نسخ، ثلث، توقیع، محقق و ریحان از دل خط کوفی و نسخ های اولیه بیرون آمدند.

کارشناس مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری فارس، رقاع و ریحان را دو خطی خواند که در روزگار معاصر تا حد بسیار زیادی به دست فراموشی سپرده شده‌اند و ادامه داد: به طور نمونه خط رقاع در دوران قاجار رواج بسیار داشت و اوج شکوفایی آن بود اما بعد از آن به راه فراموشی رفت.

وی ناصر طاووسی را هنرمندی خواند که ۲۷ سال از عمر خود را یک تنه وقف احیای هنر خوشنویسی کرده و گفت: وی تقریباً تنها کسی است که این ۲ خط را آموزش می‌دهد.

عبادیان در تشریح علل پرداختن به این رشته از خوشنویسی گفت: گرافیک هنر روز دنیا و جزو کاربردی‌ترین هنرهای روزگار ماست، استفاده از خط رقاع به دلیل دورهای زیاد قلم، می‌تواند در ایجاد ترکیب بندی‌های خلاق برای هنرمندان گرافیست در تولید آثار گرافیکی (تایپوگرافی، پوستر، نشانه و…) کاربردی باشد. وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با برگزاری برنامه‌هایی از این دست بتوانیم زمینه ساز رشد و اعتلای هنرهای تجسمی در استان باشیم و سهم حوزه هنری را در این عرصه ادا کنیم.