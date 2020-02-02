بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، هفته اول اسفند ماه در صحن شورا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی پس از ارائه لایحه بودجه توسط شهردار تهران به شورای شهر تهران گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ بر برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تأکید شده و از اعضا خواهش می‌کنم بررسی‌های خود را به گونه‌ای انجام دهند که اوایل اسفندماه این لایحه به صحن بیاید و از این تاریخ تا شش روز پیشنهادات خود را به کمیسیون تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده تا بررسی پیشنهادات آغاز شود.

وی افزود: اگر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی رأی نیاورد می‌تواند در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شود و اگر رأی نیاورد در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد اگر باز هم رأی لازم را کسب نکرد، در صحن مطرح شود. اما پیشنهاد جدیدی در صحن مطرح نخواهد شد.

وی از اعضاء درخواست کرد بررسی‌های خود را انجام دهند تا پس از بررسی نهایی در کمیسیون تلفیق هفته اول اسفندماه در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.