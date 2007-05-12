۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

/ برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف /

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی شریف مورد تایید دانشگاه است

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را مورد تایید مدیریت این دانشگاه دانست.

بیژن وثوقی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزارکنندگان انتخابات انجمن اسلامی این انتخابات را با اطلاع و در تعامل با مسئولین دانشگاه برگزار کردند.

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه هفته گذشته بر طبق آیین نامه تشکل ها و بر طبق نظر هیئت نظارت این دانشگاه به صورت داخلی برگزار شده است.

تارا سپهری فر، محمدعلی عبدی، آرش رئیس نژاد، آرش رشیدیان، سینا بهتاش، محمد مصطفوی و کسری بازرگان به عنوان اعضای اصلی و رضا مردانی و مصطفی شعبان زاده به عنوان اعضای علی البدل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شده اند.

