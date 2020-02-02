کادر فنی تیم فوتسال شهرداری قزوین تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفا محمد باغبان صالحی از سرمربیگری تیم فوتسال شهرداری قزوین، امیر شمسایی هدایت تیم را بر عهده گرفت.

نماینده استان در هفته بیستم پنج شنبه هفدهم بهمن از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید بابایی میزبان پاس تهران خواهد بود.

تیم شهرداری قزوین با ۱۶ بازی و ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول گروه اول لیگ دسته یک کشور قرار دارد.

درخشش تنیس باز قزوینی در رقابت‌های دختران آسیا

در پایان هفته اول مسابقات تنیس قهرمانی زیر ۱۴ سال دختران آسیا هانا سلطانی ملی پوش قزوینی در بخش دونفره، قهرمان شد و در بخش انفرادی بعد از مهرانه ظهوریان ملی پوش کشورمان در مکان دوم ایستاد.

این مسابقات از فردا در هفته دوم به میزبانی کیش پیگیری می‌شود.

سه برد تیم کبدی شهرداری قزوین در لیگ برتر

در مرحله سوم لیگ برتر کبدی بانوان باشگاه‌های کشور، تیم شورا و شهرداری قزوین برابر تیم امید جلین، ۳۷ بر ۳۶، برابر کرمان ۷۸ بر ۲۳ و برابر بیمه سلامت ایلام ۴۹ بر ۳۸ پیروز شد و برابر تیم تهران ۴۱-۲۵ شکست خورد.

مرحله سوم لیگ برتر کبدی بانوان باشگاه‌های کشور، به میزبانی مشهد پیگیری شد.

شطرنج باز قزوینی قهرمان مسابقات نابینایان کشور

علیرضا قورچی بیگی شطرنج‌باز ملی پوش قزوینی، با کسب پنج و نیم امتیاز به عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج نابینایان کشور دست یافت.

علی شیخ محمدی دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها بود.

نخستین دوره مسابقات شطرنج آزاد نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور طی ۶ دور در مجتمع شهید عظیمی بابلسر آغاز شد.

کونگ فوکاران استان با هم رقابت کردند

در پایان رقابت‌های فول کونگ فو قهرمانی استان که با شرکت ۱۰۰ کونگ فو کار برگزار شد، تیم‌های قزوین، شریفیه و محمدیه اول تا سوم شدند.

کاپ اخلاق هم به بوئین زهرا رسید.

این رقابت‌ها در سالن تختی قزوین برگزار شد.

بسکتبالیست‌های شورا و شهرداری برابر آویژه مشهد قرار می‌گیرند

تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین در ادامه رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در بازی هفته بیست و چهارم، برابر تیم آویژه صنعت مشهد به میدان می‌رود.

شاگردان پویا تاجیک در تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین، بازی قبلی خود را با نتیجه ۸۱ بر ۶۴ برابر نیروی زمینی تهران به برتری رسیده بود.

تیم والیبال شهرداری فردا برابر حداد اصفهان به میدان می‌رود

در ادامه رقابت‌های والیبال دسته اول باشگاه‌های کشور و در بازی هفته شانزدهم، تیم شهرداری قزوین در بازی خارج از خانه، برابر تیم حداد اصفهان صف آرایی می‌کند.

شاگردان علی مؤذن در تیم والیبال شهرداری قزوین در بازی گذشته خود با نتیجه ۳ بر ۱ پاس گرگان را شکست داده بود.