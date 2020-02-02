به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری قم، محمد غفاری با اشاره به ماهیت وجودی حوزه هنری تصریح کرد: اساس تشکیل حوزه هنری پاسداشت و ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی با زبان هنر بوده‌است و در طول چهل سال فعالیت خود چه در زمینه‌ی تولید آثار مرتبط و چه در زمینه‌ی پرورش هنرمند متعهد و انقلابی پیشگام بوده‌است و فعالیت با موضوع انقلاب اسلامی در این نهاد محدود به ایام دهه فجر نبوده و نیست.

وی در ادامه گفت: در سال‌ها متمادی‌ِ فعالیت حوزه هنری استان قم نیز، اقدامات قابل توجهی در زمینه‌ی نمایش و ترویج اهداف انقلاب اسلامی صورت گرفته‌است. امسال هم در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی، برنامه‌هایی برای پاسداشت دهه مبارک فجر در نظر گرفت شده‌است.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان قم به ویژه‌برنامه‌های این حوزه به تفکیک واحدهای تخصصی و هنری اشاره کرد و گفت: واحد فرهنگ و مطالعات پایداری عصر یکشنبه ۱۳ بهمن ماه جلسه نقد و بررسی و جشن امضای کتاب «مسافر آگوست» درباره شهید مدافع حرم پاکستانی سید حشمت علی‌شاه اثر سیده نرگس میرفیضی را با حضور مهدی کفاش برگزار می‌کند. همچنین سه‌شنبه ۱۵ بهمن ماه جلسه بررسی ادبیات داستانی دفاع مقدس با حضور سعیده شفیعی و نویسندگان جوان مرتبط با حوزه هنری قم برپا خواهد شد.

وی در ادامه افزود: محفل شب خاطره‌ای ویژه شهید جمعه بغداد و شهید شهروز مظفری‌نیا از همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی، مرور خاطرات او با حضور خانواده‌های ایشان و هم‌رزمانشان تدارک دیده شده‌است. در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی همچنین ثبت خاطرات و تدوین چهار تن از مبارزان انقلاب اسلامی حجت‌الاسلام محمد متمسکی، اربابی، امیری و سبط احمدی هم اتفاق می‌افتد.

غفاری به برنامه‌های واحد نمایش حوزه هنری قم اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری نمایش‌نامه‌های تولید شده در کارگاه نمایش‌نویسی با موضوع انقلاب اسلامی در حوزه هنری قم و ارسال آن به حوزه هنری‌های مراکز استانی سراسر کشور جهت بهره‌برداری و برگزاری نمایش شاد «شاهین و گرگ‌های بلا» برای کودکان و نوجوانان به مناسبت دهه مبارک فجر با موضوع آگاهی در برابر حیله دشمنان در تالار مرکزی شهر از برنامه‌های این واحد است.»

وی در ادامه گفت: بررسی اشعار سرودها و نواهای انقلاب اسلامی در محفل ترانه «سرناد» در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه و برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب «گزارش‌های امیر پسر عاشق» با موضوع فعالیت‌های یک نوجوان در زمان مبارزه علیه رژیم طاغوت اثر فاطمه نفری با حضور حامد اشتری منتقد و نویسنده در تاریخ چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه از برنامه‌های واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری قم است.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری قم در پایان خاطر نشان کرد: واحد هنرهای تجسمی حوزه، نمایشگاه کاریکاتور ضدآمریکایی «ترامپیسم» را از ۱۲ تا ۲۳ بهمن ماه در نگارستان اشراق برگزار می‌کند. همچنین آثار کاریکاتور ضد آمریکایی با عنوان «جنتلمن‌های تروریست» در نگارگذر فرهنگ روی دیوار رفته است. واحد تصویری حوزه هنری هم اقدام به برگزاری کارگاه فیلمنامه‌نویسی با رویکرد موضوعات دراماتیک انقلاب اسلامی خواهد کرد.