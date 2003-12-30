80 درصد از مدارس عراق تخريب شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از کميته اطلاع رساني ستاد برگزاري اجلاس آيسسکو علاءالدين العلوان با بيان اين مطلب افزود : اولويت نخست ما آغاز کردن سال تحصيلي بود که توانستيم کار مدارس را از سربگيريم .

وي از تقويت کادر آموزشي و پرورشي به عنوان اولويت دوم برنامه هاي آموزشي نام برد و گفت : 250 هزار معلم و مدرس آموزش و پرورش مشغول انجام وظيفه هستند که هم در شيوه هاي تدريس و هم در کسب مهارت نياز به آموزش مبرم دارند .

وي اصلاح سيستم آموزش عراق و تحول برنامه هاي آموزشي را اولويت بعدي ناميد و گفت : برنامه هاي قبلي بيشتر در خدمت نظام سابق عراق بود و هم اينک 5/6 ميليون نفر دانش آموز در مدارس عراق تحصيل مي کنند که بازسازي آن هزينه هنگفتي مي طلبد و انتظار داريم کشورهاي اسلامي در اين زمينه ياريگر دانش آموزان عراقي باشند .