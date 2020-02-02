آشنایی با کاربرد نایلون حبابدار و موارد استفاده

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این تنها یکی از کاربردهای این مدل نایلون است که با توجه به شیوه ساخت و طراحی آن در نظر گرفته می‌شود. در صورت خرید یا رهن یک خانه جدید برای انتقال وسایل خود به آن خانه نیازمند امکاناتی خواهید بود. برای کسانی که به دلایلی مجبور به اسباب کشی به صورت سالیانه هستند، بسیار اهمیت دارد تا از لوازمی برای جلوگیری از صدمه دیدن لوازم و اسباب‌های خانه خود استفاده کنند. معمولاً وسایل قیمتی و لوازم با ارزش را در هنگام بسته‌بندی داخل کارتن‌ها قرار می‌دهند. ولی این کار برای حمل کردن راحت تر وسایل است و هیچ تضمینی برای حفط سلامت وسایل ارائه نمی‌دهد. مخصوصاً ظروفی که در قسمت آشپرخانه وجود دارد.

اغلب ظروف آشپزخانه از جنس شیشه هستند و کمتر مواقعی از ظروف پلاستیکی و آهنی استفاده می‌شود. این ظروف در هنگام اسباب‌کشی مستعد آسیب پذیری بیشتری هستند. انواع شرکت تولید کننده نایلون حبابدار، به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به ظروف شیشه‌ای اقدام به طراحی و ساخت نایلون‌های حبابدار کرده است. از دیگر مصارف و کاربردهای نایلون حبابدار می‌توان به برطرف نمودن استرس اشاره کرد. شرکت تولید کننده نایلون حبابدار، درصدی از این نایلون‌ها را برای استفاده توسط کسانی که دچار استرس می‌شوند، تولید می‌کند. بدین صورت این افراد می‌توانند با ترکاندن حباب‌های نایلون برای برطرف کردن استرس خود قدمی مثبت بردارند. نایلون‌های حبابدار، نوعی نایلون با کاربرد ضربه گیر هستند که حاوی تعداد زیادی حباب پر شده از هوا بوده و به همین دلیل قدرت بالایی در ضربه گیری دارند.

استرچ پالت بند چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی دیگر از روش‌های بسته‌بندی لوازم، استفاده از استرچ پالت بند است که از جنس پلاستیک و در چندین لایه برای بسته‌بندی ساخته می‌شود. شرکت تولیدکننده استرچ پالت بند، با هدف ایجاد یک روش برای بسته بندی راحت‌تر و به نوعی حمل لوازم به صورت ساده‌تر، اقدام به طراحی و ساخت این مدل روش برای بسته بندی لوازم نموده است. استرچ های پالت بند، با توجه به کاربرد و موارد استفاده به صورت ۳ لایه و ۵ لایه طراحی و ساخته می‌شوند. قابلیت‌های کششی آنها متفاوت است که در صورت داشتن قابلیت کششی بالا می‌توانند تعداد بسته بندی بشتری را پوشش دهند. معولا به این ویژگی در استرچ های پالت بند، قابلیت استرچ گفته می‌شود که در نام آنها هم وجود دارد. این روش بسته بندی با توجه به نوع استفاده هزینه بسیار کمی دارد و می‌تواند در بسیاری از زمینه‌های بسته بندی استفاده شود.

برای آشنایی بیشتر با استرچ پالت بند، می‌توان به این نکته اشاره کرد که که یک رول نایلونی است که توسط یک دستگاه مخصوص به نام استرچ‌کش برای بسته‌بندی لوازم و محصولات مختلف که روی پالت قرار داده شده‌اند، استفاده می‌شود. تولید کننده استرچ پالت بند، با هدف افزایش استحکام بسته بندی، بالا بردن سرعت بسته بندی، کاهش وزن بسته بندی و در نهایت مهم‌تر از همه کاهش هزینه بسته بندی اقدام به طراحی و ساخت این شیوه بسته‌بندی نموده است. این روش بسته‌بندی می‌تواند در ضخامت‌های متفاوتی تولید شود و میزان کشش یا استرچ مختلفی داشته باشد. با توجه به نوع محصولات و لوازمی که نیاز به بسته بندی دارند از انواع متفاوتی از استرچ پالت بند استفاده می‌شود.

فروش نوار خطر

یکی از موارد ایمنی که برای بالا رفتن امنیت در زمینه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود، نوار خطر است. نوار خطر یک نوار زرد رنگ است که به نوعی به سایر افراد اعلام می‌کند که امکان وجود خطر در قسمت‌هایی که از آن استفاده شده است، وجود دارد. تا بدین صورت بتواند از خطرات احتمالی جلوگیری کند. با توجه به واضح بودن رنگ زرد در موارد ایمنی بیشتر از این رنگ استفاده می‌شود. ولیکن شما می‌توانید نوارهای خطر را برای استفاده در آتش سوزی و از این قبیل موارد در رنگ قرمز تهیه کنید. این نوارها در پروژه‌های شهری و ساختمانی مثل پروژه‌های لوله کشی و راه سازی استفاده می‌شود. در کشور ما نوارهای خطر را از پلی اتیلن می‌سازند. شرکت تولید کننده نوار خطر در کشور ما بسیار زیاد وجود دارد که یکی از محبوب‌ترین آنها حباب باران است.

حباب باران شرکت تولیدکننده نایلون حبابدار، نوار خطر و استرچ پالت بند است که با تجربه بسیار زیاد به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات بسته‌بندی در این زمینه فعالیت می‌کند. از جمله تولیدات پر مصرف شرکت حباب باران می‌توان به نایلون حبابدار، شیرینگ، رولی، نوار خطر، استرچ پالت بند با انواع حجم و کیفیت عالی اشاره کرد. این شرکت محبوب از سال ۱۳۶۴ در این زمینه فعالیت داشته و با توجه به تولید محصولات بسته بندی با کیفیت در بین مصرف کنندگان محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است. با توجه سابقه عالی این شرکت می‌توان این محصولات را در انواع اندازه‌ها و با کیفیت‌های عالی برای سایر مصارف تهیه کرد.

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