مذاکره با آمریکا تابو نیست / تلاش کنیم قطعنامه‌ دیگری علیه ایران تصویب نشود / انشقاق در بین اصولگرایان معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمد جواد لاریجانی در نشست دبیران استانی جامعه‌ اسلامی مهندسین تثبیت حق فن آوری هسته ای را دستاورد بزرگ دولت نهم دانست و گفت: همانطور که در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران یکی از پیروزهای تاریخی توسط خود را رقم زد، در مناقشه هسته ای نیز به پیروزی بزرگ و تاریخی دست یافته ایم.

وی افزود: با استراتژی بسیار مناسب مقام معظم رهبری و استقامت دولت یکی از پیروزی‌های بزرگ به نام ملت ایران و دولت اصولگرایان تصویب شد.

لاریجانی با بیان این‌که " برخی روزنامه‌های دوم خردادی سعی می‌کنند توفیق بزرگ دولت اصولگرایان در تثبیت حق فناوری هسته‌یی را کم اهمیت جلوه دهند" ادامه داد: بعضی از این روزنامه‌ها می‌خواهند پیروزی ملت ایران و دولت نهم را نقطه‌ی ضعف تلقی کنند.

رئیس پژوهشکده دانش های بنیادی درباره روابط ایران با غرب تصریح کرد: با توجه به این‌که جمهوری اسلامی توانمندی خود را در دستیابی به فناوری هسته‌یی حفظ کرده است، می‌توانیم با غرب با دو فاکتور به تفاهم برسیم، اول اینکه به حق فناوری هسته‌ای به صورت واقعی و نه در روی کاغذ اذعان کنند، دوم اینکه جمهوری اسلامی اصل شفافیت را در سطح بیشتری می‌پذیرد و حتی پروتکل الحاقی را که اکنون توسط مجلس به حالت تعلیق درآمده است بپذیرد، چراکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

وی که از معاونین سابق وزارت خارجه به شمار می رود جمهوری اسلامی ایران را قدرتمندتر از گذشته دانست و گفت: دستیابی به فناوری هسته‌ای یکی از نمادهای قدرت ایران است و لذا رفتار ما در جهان حتما باید مناسب با شانی که داریم، باشد.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی به عنوان تجربه‌ موفق مکتب مردمسالاری دینی در جهان مطرح است و ما وظیفه داریم قوانین نظام را به صورتی کارآمدتری ارتقاء دهیم.

رئیس موسسه فیزیک نظری همچنین با اشاره به پیروزی اسلامگرایان در نقاط مختلف جهان از جمله لبنان و فلسطین، گفت: امروز اسلام در دنیا نمود بسیار یافته است و به همین دلیل آمریکا به برخی کشورها فشار وارد می‌کند تا اسلام را در جوامع آن کشورها تعدیل کند.

دکتر لاریجانی به بحث اصولگرائی اشاره کرد و تاکید کرد: اصولگرایی به معنای این است که ما اصحاب مقام معظم رهبری هستیم و در هر شرایطی باید این پرسش را مطرح کنیم که نظام اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم مشروع است یا نه، اگر نظام اجتماعی مشروع بود، وظیفه داریم با آن همکاری کنیم در غیراین‌صورت همکاری با نظام نامشروع خلاف است