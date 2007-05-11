قهرمانی در آسیا حق مسلم کشتی ایران است/ کسب هر مدال المپیک 50 میلیون بودجه می خواهد

محمد رضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی کشورمان در گفت و گو با خبرنگار مهربا بیان مطلب فوق افزود: بنا برخواسته تمامی اهالی کشتی و نیاز به پشتوانه ها، تیمی جوان با کشتی گیرانی نسبتا کم تجربه را راهی مسابقات آسیایی کردیم و شنیده ها نیز حاکی از آن است که اکثر کشورهای آسیایی و بالطبع غیر آسیایی نیز در آستانه المپیک پکن و جهانی باکو دست به این اقدام زده اند و همین موضوع تمام معادلات کشتی در جهان را به هم ریخته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تیم ایران توانست بار دیگر بر اقتدار و پیشینه خود در این رشته صحه بگذارد و ثابت کند که تیم ایران هرچند جوان و بی تجربه باشد اما درهر میدان حرفی برای گفتن خواهد داشت. این پیروزی ارزشمند را توسط جوانان کشور به تمامی مردم تبریک می گویم و امیدوارم فرنگی کاران کشورمان نیز بتوانند با بهترین نتیجه به کشور بازگردند.

یزدانی خرم تاکید کرد: لازمه حضوری موفق و پیوسته درمیادین بین المللی میدان دادن به جوانان است که این کار را آغاز کرده ایم. باید به سمتی حرکت کنیم که در تمامی میادین و در هر 7 وزن خوشرنگ ترین مدالها را بدست آوریم و این امر میسر نخواهد شد مگر با کاری مداوم، سرمایه گذاری مطلوب و میدان دادن به پشتوانه ها.

وی افزود: ما سوای از بحث کشتی گیری دربحث مربیگری نیز دست به جوانگرایی و آینده سازی زده ایم و طبق موافقت کمیته فنی و مدیر تیم ملی امور مربوط به تیم ملی بزرگسالان را به قهرمان نام آشنای کشتی علیرضا حیدری سپرده ایم که امیدوارم بتواند با استفاده از تجربیات خوب خود و نظرات بزرگانی همچون مهدیزاده و برزگر پله های ترقی را به خوبی و با موفقیت طی کند.

یزدانی خرم درخصوص موضوع کاهش بودجه فدراسیون کشتی تصریح کرد:همانطورکه اهالی ورزش مطلع هستند بودجه کمیته ملی المپیک از سوی دولت حدود 20 درصد کاهش یافته و کمیته نیز ناچار است این کسری بودجه را با کم کردن بودجه فدراسیونها جبران کند. این درحالیست که ما درسال ما قبل المپیک قرار داریم و می بایست برای کسب سهمیه المپیک اردوهایی به مراتب بهتر از پارسال و در تورنمنت هایی معتبر شرکت کنیم تا ملی پوشان مان بتوانند سهمیه لازم را بدست آورند.

وی یاد آور شد : طبق محاسبات انجام شده که درطرح جامع نیز موجود است رسیدن به هرمدال المپیک حدود 50 تا 60 میلیون تومان هزینه دربر دارد. این مبلغ برای ورزشهای رکوردی محاسبه شده و در دیگر رشته ها ممکن است بودجه ای بالاتر را نیاز داشته باشند. حال با توجه به اینکه سال گذشته اعتباری معادل یک میلیارد در اختیار داشتیم و درسال جاری نیزهمان میزان را به ما اختصاص داده اند بیش از 50 درصد کسری بودجه خواهیم داشت که برای جبران آن یا باید دیدارهای تدارکاتی را کم کنیم و یا از کیفیت اردوها بکاهیم که هیچکدام شدنی نیست. چاره ای نداریم جز اینکه سازمان تربیت بدنی یاری مان دهد تا بتوانیم برنامه های تنظیم شده برای رسیدن به مدالهای المپیک و همچنین حفظ جایگاه جهانی را پیاده کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه فدراسیون کشتی برخلاف بسیاری از فدراسیونها 2 رشته را تحت پوشش قرار داده تصریح کرد: این را باید قبول کنیم که فدراسیون کشتی 2 فدراسیون درغالب یک مجموعه است و با درنظر گرفتن اینکه باید 2 تیم کشتی آزاد و فرنگی را در سطح کشور تغذیه کنیم و فدراسیونهای تک تیمی نیزهمانند ما بودجه گرفته اند، مشخص می شود که درحق کشتی کم لطفی شده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر حضور شبانه روزی هر کشتی گیر در اردو و هزینه اسکان، تغذیه، خدمات رفاهی و در مانی، دوبنده و کفش و خیلی دیگر از موارد بالغ بر 50 هزار تومان برایمان خرج دربر دارد که اگر آن را ضربدر تعداد کشتی گیران اردو نشین در 3 رده سنی و دو رشته آزاد و فرنگی کنید، می بینید که چه رقمی بدست می آید. حال باید هزینه اعزامها و حضور در تورنمت های بین المللی و غیره را نیز به این مبلغ اضافه کنید تا ببینید که با چه کار سخت و مشکلی روبرو هستیم و بازباید با حداقل ها بهترین نتایج را نیز بدست آوریم.

یزدانی خرم در خصوص عدم همراهی تیم اعزامی به رقابتهای آسیایی قرقیزستان تصریح کرد: زمانی که رئیس کمیته فنی، مدیرتیمهای ملی، سرمربی، کادرفنی و سرپرست همراه تیم هستند دیگرنیازی به حضورمن نیست ضمن اینکه من باید می ماندم تا مقدمات سفر نوجوانان اعزامی به ترکیه و فرنگی کاران اعزامی به آسیایی را فراهم کنم. مسایلی که درطول مسبقات مطرح می شود مسایل فنی است و ما ترجیح می دهیم مسایل فنی را به کارشناسان و مسئولان فنی واگذار کنیم اما حتما در تمامی امور بدون دخالت، نظارتی پیوسته خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون کشتی ضمن با تایید نکردن برگزاری کلینیک داوری فیلا به میزبانی ایران یاد آور شد: به هیچ عنوان این موضوع را تایید نمی کنم چرا که اخبار اینگونه که به مکاتبات ما و فدراسیون جهانی مربوط می شود فقط باید از سوی فدراسیون اعلام گردد و ازهیچ منبع دیگری قابل استناد نیست. خود من هم از برزگر این موضوع را شنیدم اما تا زمانی که چنین تصمیمی از سوی فیلا به ما ارسال نگردد به این مطلب در حد شنیدها توجه می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که از روند کار انستیتو کشتی ایران رضایت دارد یا خیر گفت: ما چیزی به نام انستیتو کشتی نداریم و هرچه هست یک اطاق و تعدادی صندلی است که از دوران دکتر حمیدی به یادگار مانده است و کاری بیش از یک کمیته آموزش را انجام نمی دهد. انستیتو برای خود تعریفی دارد و کار وسیع و دامنه داری را می طلبد که در برگیرنده برنامه ریزیهای تخصصی، بدنسازی، تغذیه، روانشناسی، ماساژ و کلا مسایلی که به پیشبرد کشتی و بالا بردن سطح آمادگی روحی و جسمی ورزشکار است . از مهندس علی آبادی ریاست محترم سازمان درخواست کرده ام تا ساختمانی را در اختیار کشتی قرار دهد تا هم فدراسیون را در آن مستقر کنیم و هم انستیتو را در آن محل فعال نماییم. انستیتویی درحد یک دانشکده با حضور اساتید و شاگردان.

رئیس اسبق فدراسیون والیبال در پایان در خصوص ارزیابی از عملکرد خود طی یکسال حضورش در فدراسیون کشتی گفت:من پارسال را که بصورت موقت کار کردم و به همین دلیل فقط برنامه ریزیهای مقطعی جهت کسب نتیجه درجهانی چین و بازیهای آسیایی صورت دادیم . 15 اسفند حکم گرفتم بعد هم که تعطیلات بود. درکل شاید بتوان ریاست یزدانی خرم را در 15 روز ارزیابی کرد که آن را نیز به شما و مخاطبین این رشته واگذار می کنم .