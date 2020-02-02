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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۲۵

۲ پروژه عمرانی در بخش میمه به بهره برداری رسید

۲ پروژه عمرانی در بخش میمه به بهره برداری رسید

ایلام-در دومین روز از دهه فجر، دو پروژه عمرانی در بخش میمه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دهلران عصر روز یکشنبه در آیین افتتاح این طرح‌ها اظهار داشت: این طرح‌ها در حوزه راهسازی و منابع طبیعی بوده است

مجید عسگری عنوان کرد: برای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی و صندوق توسعه ملی برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

عسگری افزود: خوشبختانه منابع طبیعی استان و شهرستان در راستای توسعه حوزه آبخیزداری و مبارزه با بیابان زدایی شهرستان دهلران اقدامات خوبی انجام داده است.

وی بیان داشت: بخش میمه در حوزه آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته و در این راستا نیز اعتبارات بسیار خوبی از محل صندوق توسعه ملی در این بخش هزینه شده است.

کد مطلب 4842617

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