۲ پروژه عمرانی در بخش میمه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دهلران عصر روز یکشنبه در آیین افتتاح این طرح‌ها اظهار داشت: این طرح‌ها در حوزه راهسازی و منابع طبیعی بوده است

مجید عسگری عنوان کرد: برای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی و صندوق توسعه ملی برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

عسگری افزود: خوشبختانه منابع طبیعی استان و شهرستان در راستای توسعه حوزه آبخیزداری و مبارزه با بیابان زدایی شهرستان دهلران اقدامات خوبی انجام داده است.

وی بیان داشت: بخش میمه در حوزه آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته و در این راستا نیز اعتبارات بسیار خوبی از محل صندوق توسعه ملی در این بخش هزینه شده است.