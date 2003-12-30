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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۵۷

بهزاد كتيرايي در گفت و گو با " مهر " :

ملت ايران بزرگواري خود را ثابت كرد

حادثه بم امتحان الهي بود و مردم ما از اين ازمايش سرفراز بيرون آمدند.

بهزاد کتيرايي درگفت وگوبا بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر " افزود: حرکتهايي که طي روزهاي اخيرازجانب مردم صورت گرفت التيامي بود بردردهاي مردم غمزده بم واينکه به دنيا واستکبار جهاني ثابت شد که مردم ايران تاچه اندازه بزرگواروبا شخصيت هستند که همواره درمواقع بحراني حضورخودجوش وپرمعناي خود را ثابت مي کنند.
کتيرايي يادآورشد: ازسوي ديگراين واقعه نشان داد که مردم دنيا تا چه اندازه نسبت به مردم ايران علاقه دارند وبرخلاف برخي دولتمردان خود با کمکهاي بي دريغشان نشان دادند که جايگاه ملت ايران درجهان تا چه اندازه ممتازاست واين يکي از بزرگترين افتخارات ملت ما است.
وي درادامه خاطرنشان کرد: مردم ما دربحرانها خود را نشان داده اند واين امتحان الهي نيزنشان داد که تا چه اندازه استوارومقاوم  هستند وخوشبختانه دراين امتحان نيزسرفرازخارج شدند.
کتيرايي درپايان افزود: امروزدرمراسمي که درمجموعه انقلاب برگزارشد شرکت داشتم وبا کمک اهالي ورزش براي جمع آوري کمکها تلاشهايي صورت گرفت که اميدوارم اين حرکتهاي ناچيز مورد قبول درگاه حق قرارگيرد.

کد مطلب 48427

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