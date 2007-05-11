ایجاد تعامل بین مسئولان ورزش عمده ترین هدف سمینار تربیت بدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی پیش از ظهر امروز در اولین سمینارمشترک مسئولان سازمان تربیت بدنی با روسای فدراسیون ها و مدیران کل استانها در مشهد گفت : اصلی ترین محور برگزاری این طرح برگزاری المپیاد ایرانیان با هدف ایجاد رقابت بین ورزشکاران استان های کشور است که از سوی مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی مطرح شده است .

وی با بیان این اینکه مباحث طرح شده درپنج کارگروه این سمینار برپایه مسائل و مشکلات فدراسیون ها و ادارات کل است خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه بین فدراسیون ها و ادارات کل مشکلاتی وجود دارد، سعی کرده ایم سئوالات مطرح شده درکارگروه ها و دستورات هر یک از این جلسات با توجه به اطلاعات کسب شده از خود این نهادها مبنی برمشکلاتشان باشد .

هاشمی درخصوص کلیات کارگروه های 5 گانه این سمینار یادآور شد : ازجمله کارگروه های این سمینار، کارگروه مسابقات و دوپینگ است که به بحث درخصوص نحوه برگزاری مسابقات اعم ازقهرمانی کشور، باشگاهی و لیگ و مشکلات حاکم بر آن می پردازد، همچنین دربخش دوپینگ موارد مورد نیاز با توجه به اهمیت موضوع به اطلاع مدیران استان ها و فدراسیون ها می رسد .

وی ادامه داد : باشگاه ها به عنوان متولیان اصلی ورزش بسیار مورد توجه سازمان هستند و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اصل 44 قانون اساسی می توانیم دربخش خصوصی سازی درباشگاه ها، درکارگروه مورد نظر به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنیم ضمن اینکه مشکلات بخش های مختلف باشگاه ها و نحوه ارزیابی هیئت های ورزشی نیز در این کارگروه مطرح خواهد شد .

هاشمی کارگروه ارزیابی هیئت ها و منابع مالی، مجامع عمومی هیئت ها و انتخابات و آموزش و استعدادیابی را از دیگر کارگروه های این سمینار برشمرد و یادآور شد : امیدوارم با توجه به طرح مسائل مطرح شده درکارگروه های مختلف بتوانیم به نقطه نظرات مثبتی در رفع مشکلات مختلف موجود در عرصه ورزش برسیم .

وی اذعان داشت : برای رسیدن به چشم انداز مد نظرسازمان تربیت بدنی باید تعامل لازم بین مجموعه مدیریت های اجرایی در استان ها، مدیریت های ستادی درسازمان تربیت بدنی و مدیریت فنی درفدراسیون ها به وجود آید که اگر این تعامل به شکل مطلوبی در این سمینارصورت بگیرد به چشم اندازمطلوبی در ورزش کشور دست خواهیم یافت .