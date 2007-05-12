بازی جدید "نینتندو" با هدف آموزش کودکان عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی جدید Dogz که قابل نصب روی کنسول های قابل حمل مجهز به یک صفحه نمایشگر کوچک لمسی است، ارتباط میان حیوان و صاحبش را در یک فضای مجازی به تصویر می کشد. این بازی براساس ایده جدید دانشگاه "نیوکاستل" انگلیس درخصوص شبیه سازی مجازی حیوانات ساخته شده است.



بر اساس گزارش روزنامه کورییره دلا سرا، اولین انفجار شبیه سازی حیوانات روی رایانه های شخصی با مجموعه بازی های Petz و در سال 1995 آغاز شد و در سال 1996با بازی معروف Tamagotchi به اوج خود رسید.



"نینتندو" بازی "سگ ها" را به عنوان اولین شماره از سری بازی هایی که به ترتیب "گربه ها، اسب ها و همسترها نام دارند، عرضه کرده است.