به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنج شنبه در همایش "ایران 1404 از حرف تا عمل" در کانون جوانان در مشهد به سئوالات مختلف حاضران پاسخ گفت.

وی با اشاره به ناکافی بودن تلاش ها برای فرهنگسازی در زمینه سند چشم انداز گفت : مدیران ما در فرافکنی توانمندی بالایی دارند و مدام دیگری را در این زمینه متهم می کنند اما واقعیت این است که سند چشم انداز هنوز به یک باور عمومی تبدیل نشده است .

مظفر در پاسخ به سوالی در خصوص تمرکز دولت بر روی امر اقتصاد و کاهش سیاست گذاری های فرهنگی اجتماعی اظهار داشت: اعتقاد دولت اصولگرا به جامعه ارزشی ایران باعث شده تا تاکتیک های فرهنگی اجتماعی دولت کمرنگ باشد که با توجه به تاکیدات سند چشم انداز بر اهمیت این حوزه ها، نسبت به بی توجهی نسبی دولت به امور فرهنگی احساس خطر می کنم.

وی با بیان اینکه همه مشکلات ما به غرب باز نمی‌گردد بلکه برخی کاستی‌ها از ضعف مدیران سرچشمه می‌گیرد، تصریح کرد: باید در تحقق شعارهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هرچه بیشتر جدی بوده و گام برداریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به پرسش دیگری، با تاکید بر اجماع نخبگان کشور بر محورهای مطالعاتی تدوین سند چشم انداز 20 ساله، در زمینه نرخ 8 درصدی رشد اقتصاد ی کشور گفت: بر اساس ظرفیت ها و بایدهایی موجود، رشد 8 درصدی اقتصاد را به عنوان یک الزام برای حرکت کشور در نظر رگفته ایم که اگر بنابراین الزام حرکت نکنیم نه تنها از دنیا که از همسایگان خود نیز عقب خواهیم ماند.

مظفر همچنین با انتقاد از اقتصاد دولت محور تاکید کرد: شرکت های زیان ده دولت باید واگذار شوند و بدنه دولت نیز می بایست کوچک شود اما این آزادسازی اقتصادی نباید با آنچنان شتابی رخ دهد که کمر مردم زیر بار فشارهای حاصله شکسته شود.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال که چرا کار رسانه ای قدرتمندی روی سند چشم انداز صورت نمی گیرد، گفت: کارهای مقطعی رسانه ملی روی سند چشم انداز کافی نیست و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جایگاهی نیست که بخواهد به صدا و سیما دستور بدهد.

رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما درخصوص نظارت بر صدا و سیما نیز اظهار داشت : انتظارات رهبری از شورای نظارت بر صدا و سیما با قوانین موجود همخوانی ندارد و ما باید در پی اصلاح قانون باشیم.

وی افزود: نظارت پس از تولید برنامه های صدا و سیما کارآیی ندارد و تن دادن به نظرات شورا نیز برای صدا و سیما الزامی ندارد، بر همین اساس نمی توانیم به خوبی بر آنچه که در صدا و سیما روی می دهد، نظارت کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: از آنجا که با هر انتخابات دولت ومجلس تغییر ترکیب داده و ممکن است افرادی با گرایش های مختلف سیاسی، باید مراقب باشیم تا شورای نظارت بر صدا و سیما بازیچه سیاسی بازی ها نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عزل و نصب های سیاسی مدیران، در پاسخ به سئوالی در ارتباط با عزل رئیس بیمه ایران و همخوانی آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه اظهار داشت: متاسفانه آنچه که در نظام اداری ما وجود دارد، فرهنگ «هر که با من است همه چیز هست و هر که از من نیست، هیچ نیست» است و گره بندی ها در سیستم اداری بیداد می کند.

مظفر افزود: این درست نیست که هر که می آید گذشتگان را نفی می کند و مدیرانی را که با پول بیت المال رشد کرده و به جایی رسیده اند، را منزوی سازد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب که مدیرانی که با دولت همراهی نمی کنند باید تغییر کنند، ادامه داد: اما نکته مهم در این زمینه این است که نباید اعتقاد قلبی مدیر به رئیس جمهور یا دولت ملاک عزل و نصب ها قرار گیرد، ممکن است که مدیری به رئیس جمهور رای نداده باشد اما با دولت همراهی کند که این مدیر را باید حفظ کرد.

مظفر با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با عزل و نصب مدیران کارآیی لازم را ندارد، تصریح کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد اصلاح نظام اداری را داشتیم و نه دخالت در عزل و نصب ها اما حرف ما این است که حد تغییر مدیران باید روشن باشد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش همچنین با اشاره به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: در این مملکت وزیر آموزش و پرورش آب خوش از گلویش پایین نمی رود، چرا که با 1/1 میلیون نفر نیرو، 140 هزار مدرسه در 800 شهر کشور و با بحران مدام کسری بودجه مواجه است و از آنجا که نمایندگان مجلس نسبت به کار تک تک مدیران مدارس حساسیت دارند، مشکل وزیر با مجلس بیش از دیگر دولتی هاست.