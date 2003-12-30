بزرگترين هيات نفتي روسيه عازم بغداد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري روسيه، بزرگترين هيات نفتي روسيه به تازگي براي مذاکراتي با وزيرنفت عراق وانعقاد قرارداد نفتي حوزه نفتي شهر القرنه درشمال غرب بصره راهي عراق شد .

فاخيت ايليکي روف رئيس شرکت نفتي " لوک اويل" پيشتردرديدار خود با سيد عبدالعزيز حکيم رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق درباره اين قرارداد نفتي رايزني کرده بود.

ايليکي روف پس ازمذاکرات خود با حکيم گفت: مقامات اين شرکت روسي ديدارهاي مقدماتي خود را براي انعقاد قرارداد نفتي درعراق انجام داد .

منابع روسي گفتند: شوراي حکومت انتقالي عراق موافقت اداره آمريکايي عراق را براي تفاهم و همکاري با طرفهاي روسي و اجراي طرحهاي شرکت هاي نفتي روس در دوران حکومت صدام، بدست آورده است .

ايليکي روف ديدارعبد العزيز حکيم رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق از روسيه و مذاکراتش با ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه را در افق آينده روابط دو کشورمهم دانست و اظهار داشت: اين شرکت اطمينان حاصل کرد تا به زودي مذاکرات خود را که اميد مي رود موفقيت آميز باشد با وزير نفت عراق درشهربغداد آغاز کند.

به گفته منابع روسي، در سال 1979 قرارداد گسترش ميدان نفتي شهر القرنه 2 براساس اصل تقسيم توليد امضا شد.شرکت لوک اويل 5/68 درصد ازسهم کل توليد نفت را به خود اختصاص داده بود و دولت عراق تنها 25 درصد از اين نفت سهم داشت .

گفته مي شود مدت زمان اين قرار داد 23 سال وقابل تمديد بود. گزارش ها حاکيست رژيم ديکتاتور صدام براي شرکتهاي روسيه تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته بود به اين اميد که حمايت مسکو را درمحافل بين المللي ازاين کشوربدست آورد .

برطبق ارزيابي ها مختلف ذخيره ميدان نفتي به 6 ميليارد بشکه مي رسد و شرکت کنندگان دراين طرح نزديک به چهار ميليارد دلار براي اجراي طرحهاي خود اختصاص داده بودند .

تحريمهاي اقتصادي عليه رژيم ديکتاتور سابق عراق به شرکتهاي روسي اجازه نداد تا طرحهاي خود را اجرا کنند .