امدادرسانی گروه جهادی شهید انصاری لامرد به سیل زدگان هرمزگان

مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید حجت‌الاسلام شیخ ابراهیم انصاری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این گروه جهادی از سوم تا یازدهم بهمن امسال با حضور در مناطق محروم و سیل زده استان هرمزگان (شهرستانهای بشاگرد و جاسک) به مردم خدمات رسانی کردند.

حجت الاسلام سید محمد جواد اسدی افزود: این کاروان جهادی به نام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و در قالب گروه‌های فرهنگی، درمانی و امدادی در این مناطق حضور پیدا کرد و این کمک‌ها به همت خیرین گروه جهادی شهید انصاری و مردم لامرد به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال به دلیل صعب العبور راه دسترسی به این مناطق، با همکاری بالگرد سپاه پاسداران و ماشین های مجهز به این مناطق رسید.

وی گفت: تیم امدادی با توزیع بسته های غذایی و اقلام موردنیاز به کمک مردم این مناطق رفت و تیم درمانی گروه جهادی شهید انصاری شامل دندان پزشک، متخصص اطفال، زنان، شنوایی سنجی و بینایی سنجی با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق سیل زده شهرستان جاسک به بیش از چهار هزار نفر خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

همچنین تیم فرهنگی این گروه جهادی با حضور در روستاها و مدارس به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی پرداختند.