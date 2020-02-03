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۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۲۳

استاندار گلستان تأکید کرد

استفاده از ظرفیت دانشگاه های گلستان در حل مشکلات استان

استفاده از ظرفیت دانشگاه های گلستان در حل مشکلات استان

گرگان- استاندار گلستان گفت: در گلستان چندین مساله از جمله احیای خلیج گرگان به دانشگاه ها ارجاع شده تا از علم آنها استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر دوشنبه در نشست با وزیر علوم که در دانشگاه گلستان برگزار شد، اظهارکرد: دانشگاه‌های نسل چهارم جامعه محور بوده و در گلستان ۸۰ مؤسسه آموزشی و ۷۵ هزار دانشجو داریم.

وی افزود: اگر ۱۰ درصد مشکلات توسط دانشگاه‌ها حل می‌شد اکنون خود را در درآمد سرانه مردم استان نشان می‌داد.

حق شناس گفت: در گلستان چندین مساله از جمله احیا خلیج گرگان به دانشگاه‌ها ارجاع شده تا از علم آنها استفاده کنیم.

وی افزود: باید ردیف اعتباری برای حل مشکل دانشگاه گلستان تخصیص یابد تا زمینه رشد کیفی و کمی آن فراهم شود.

حق شناس ادامه داد: پارک علم و فناوری مطابق با دستور رئیس جمهور باید در مراکز استان‌ها ایجاد شود، بنابراین لازم است که وزارت علوم در تأمین منابع این مرکز به گلستان کمک کند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم هم گفت: دانشگاه‌ها باید به مسئولیت اجتماعی خود توجه کنند.

محمدتقی نظرپور افزود: درآمد اختصاصی دانشگاه گلستان سه میلیارد تومان است و این رقم در شأن یک دانشگاه جامع نیست و باید افزایش یابد.

وی بیان کرد: اگر تعامل دوسویه ایجاد شود درآمدهایی را می‌توان به سمت دانشگاه سوق داد.

نظرپور با بیان اینکه برای تکمیل سالن ورزشی دانشگاه و خرید ارزی اعتباری در نظر گرفته خواهد شد، ادامه داد: ۴۰ میلیون یورو برای خرید ارزی در سال اول اختصاص یافته و امیدواریم که این روند ادامه یابد.

در ادامه مهدی غفاری، رئیس پارک علم و فناوری گلستان هم اظهار کرد: گلستان تنها استانی است که پارک علم و فناوری ندارد و جوانان برای تصمیم سازی فضایی ندارند.

وی با اشاره به آمار بالای دانلود اپلیکیشن تولیدی استان در کافه بازار، گفت: با این توان و ظرفیت باید حمایت جدی از این بخش شود.

کد مطلب 4843694

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