به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به منظور شرکت در هشتمین اجلاس شورای عالی راهبردی ترکیه-اوکراین به کی‌یف پایتخت این کشور رفته است، در دیدار با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود اعلام کرد: بار دیگر تاکید می کنم که ترکیه الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسد.

رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت: مذاکرات پیمان تجارت آزاد بین ترکیه و اوکراین در سال جاری به پایان خواهد رسید. ترکیه به حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه ادامه خواهد داد.