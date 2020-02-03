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۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۱۷

اردوغان: ترکیه الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسد

اردوغان: ترکیه الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسد

رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با همتای اوکراینی خود اعلام کرد: آنکارا الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به منظور شرکت در هشتمین اجلاس شورای عالی راهبردی ترکیه-اوکراین به کی‌یف پایتخت این کشور رفته است، در دیدار با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود اعلام کرد: بار دیگر تاکید می کنم که ترکیه الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسد.

رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت:  مذاکرات پیمان تجارت آزاد بین ترکیه و اوکراین در سال جاری به پایان خواهد رسید. ترکیه به حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه ادامه خواهد داد.

وی بدون اشاره به تجاوز ارتش این کشور به خاک سوریه ادعا کرد: همه باید بر وظایف و مسولیت‌های خود در چارچوب توافقنامه‌های آستانه و سوچی واقف باشند. در خصوص حمله امروز (دفاع ارتش سوریه در برابر ترکیه در ادلب) باید بگویم  که ما تاوان این را از طریق حملات هوایی و زمینی از آنها گرفته و خواهیم گرفت.

کد مطلب 4843716

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