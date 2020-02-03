به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به منظور شرکت در هشتمین اجلاس شورای عالی راهبردی ترکیه-اوکراین به کییف پایتخت این کشور رفته است، در دیدار با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود اعلام کرد: بار دیگر تاکید می کنم که ترکیه الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمیشناسد.
رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت: مذاکرات پیمان تجارت آزاد بین ترکیه و اوکراین در سال جاری به پایان خواهد رسید. ترکیه به حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه ادامه خواهد داد.
وی بدون اشاره به تجاوز ارتش این کشور به خاک سوریه ادعا کرد: همه باید بر وظایف و مسولیتهای خود در چارچوب توافقنامههای آستانه و سوچی واقف باشند. در خصوص حمله امروز (دفاع ارتش سوریه در برابر ترکیه در ادلب) باید بگویم که ما تاوان این را از طریق حملات هوایی و زمینی از آنها گرفته و خواهیم گرفت.
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