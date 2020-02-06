برگزاری شبهای خاطره برنامه محوری حوزه هنری استان کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه چهارشنبه در مراسم شب خاطره آیت الله حسینعلی رحمانی، اظهار داشت: برگزاری شب‌های خاطره یکی از برنامه‌های محوری حوزه هنری انقلاب اسلامی در سراسر کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این گونه مراسم ها، گفت: برگزاری شبهای خاطره بهترین فرصت برای قدرشناسی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: در قالب برگزاری شب‌های خاطره موضوع الگوسازی برای نسل جوان و معرفی هر چه بهتر شهدای شاخص انقلاب اسلامی ایران نیز صورت می گیرد.

وی با اشاره به های تلاش های صورت گرفته از سوی آیت‌الله حسینعلی رحمانی به عنوان یک چهره شاخص در شهرستان بیجار، عنوان کرد: این عالم وارسته به عنوان یک سرمایه گذاری مهم انسانی در راستای نهادینه کردن امنیت در سال‌های نخستین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نقش و تاثیر گذاری ویژه‌ای داشته است.

مرادی با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم به بهترین شکل ممکن چهره‌های شاخص را به نسل جوان معرفی کنیم‌، افزود: شبهای خاطره فرصتی است تا اجازه ندهیم واقعیت های هشت سال دفاع مقدس و رشادت صورت گرفته در راستای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تحریف شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: امنیت، آرامش و آسایش امروز جامعه به ویژه در استان کردستان مرهون رشادت های همه شهیدان انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به برگزاری شب‌های خاطره برای شهدای شاخص استان و شهرستان بیجار، یادآور شد: برگزاری این برنامه همواره در اولویت فعالیت ها و برنامه ریزی های حوزه هنری در سطح کشور و استان کردستان قرار داشته است.

وی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در راستای ارتقاء زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان بیجار، گفت: به برکت تلاش های صورت گرفته طی چند سال اخیر علاوه بر راه اندازی دفتر حوزه هنری در شهرستان بیجار سینما آزادی نیز در این شهر را اندازی شده و خوشبختانه منشاء خدمات و فعالیت‌های بسیار خوبی در راستای کمک به توسعه فرهنگی در شهرستان بیجار شده است.