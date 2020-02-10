علی حاتمی نژاد نویسنده نمایشنامه «ورشو» که یکی از نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامهنویسی جشنواره تئاتر فجر است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده شکل گیری این اثر نمایشی گفت: در سال ۱۹۴۱ میلادی بین ۲ کشور آلمان و شوروی در کشور لهستان جنگی صورت گرفت که منجر شد این کشور به ۲ قسمت تبدیل شود و اختیار هر بخش دست یکی از کشورهای آلمان یا روسیه بیفتد. ژوزف استالین مردمی را که در منطقه زیر نظرش زندگی میکردند به اجبار برای کارگری به روسیه فرستاد. بعد از تمام شدن جنگ و آزاد شدن لهستان، کارگرها آزاد اما بسیاری از آنها طبق خواسته خودشان روانه کشورهای جنوب روسیه شدند. ایران یکی از کشورهایی بود که آنها به عنوان مقصد انتخاب کردند. تعدادی از لهستانیها از جنوب دریای خزر و شمال ایران وارد تهران شدند و عدهای هم به اصفهان و شهرهای جنوبی ایران رفتند. در این بین ۷۰۰ نفر از لهستانیها از سمت شرق دریای خزر وارد خراسان شدند و به مشهد آمدند.
وی با اشاره به موضوع نمایشنامه «ورشو» افزود: نمایشنامه «ورشو» زندگی خانواده ای را نشان میدهد که با این افراد زندگی میکنند و برای ادامه زندگی به مشهد آمده اند.
حاتمینژاد با بیان اینکه این نمایشنامه تا به حال در جایی اجرا نشده است، ادامه داد: از آن جایی که من ساکن مشهد هستم، زندگی این آدمها همیشه برایم جالب بود و این جذابیت کمکم به یک ایده برای نوشتن نمایشنامه تبدیل شد.
این نمایشنامهنویس بیان کرد: «ورشو» اولین نمایشنامهای است که من برای مسابقه نمایشنامهنویسی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارسال کردهام. حضور قبلی من در جشنواره مربوط به سالهای گذشته و در بخشهای دیگر بوده است.
وی درباره لزوم ترجمه آثار خارجی در ایران یادآور شد: تئاتر یک پدیده غربی است. اولین تئاتر در یونان باستان قبل از میلاد مسیح اجرا شد و در این کشور تغییرات زیادی در تئاتر صورت گرفت. تقریبا ۱۵۰ سال از ورود تئاتر به ایران میگذرد و ما هنوز آنچنان که باید با تئاتر آشنا نشده ایم و در به کار بردن تکنیکها و فن تئاتر هنوز به خوبی عمل نمیکنیم بنابراین وارد شدن نمایشنامههای خارجی و ترجمه شده به تئاتر ایران اتفاق مبارکی است. ترجمه متون خارجی میتواند پنجره جدیدی به روی تئاتر بگشاید و نگاه جدیدی برای تئاتر ایجاد کند.
حاتمینژاد در پایان صحبتهایش متذکر شد: اجرای نمایشنامههای خارجی ترجمه شده میتواند تاثیر خوبی بر نمایشنامههای ایرانی بگذارد. نویسندههای ایرانی برای نوشتن نمایشنامه میتوانند از متون خارجی ترجمه شده کمک بگیرند.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند تا ۲۱ بهمن ماه در حال برگزاری است.
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