سالانه دو میلیون کارگر در جهان جان خود را از دست می دهند

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید علیزاده در کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای در مرکز بهداشت محمود آباد اظهار داشت : بر اساس آمار موجود در ایران تنها در سال 80 ، حدود 120 کارگر جان خود را از دست دادند و 14 هزار مورد حادثه در کارخانجات و صنایع در همین سال ثبت شده که منجر به از بین رفتن پنج میلیون سال کاری شده است .

وی ارتقا سلامت شاغلان را سنگ بنای جامعه ایمن معرفی و خاطر نشان کرد : سیستم مدیریت ایمنی کاهش حوادث و بیماری های شغلی در کارخانجات ، صنایع و ادارات را به دنبال دارد و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای را افزایش خواهد داد .

علیزاده افزود : برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت حرفه ای به ارتقاء دانش و مهارت کارگران و مدیران کمک می کند و به کارگیری اصول استاندارد ، ارائه خدمات مطلوب و بهبود وضعیت سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کارگران و شاغلان را میسر می کند .

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مازندران نیز در این جلسه اظهار داشت : آلودگی صوتی و بیماری های عضلانی و اسکلتی کارگران در محیط کار از معضلات صنایع استان است و امید می رود برگزاری دوره های آموزشی بهداشت حرفه ای به کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار غیر اصولی کمک کند .