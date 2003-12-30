مشكلات عمده و اساسي بين ايران و آمريكا با كمكهاي انساندوستانه برطرف نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود در کرمان افزود : مشکلات عمده و اساسي بين ايران و آمريکا با کمک هاي انسان دوستانه حل نمي شود. مسايل انساندوستانه ربطي به مسايل عميق و ريشه دار سياسي ندارد.

وي افزود : آمريکا بد رفتاري هاي بسياري با ما داشته که اين بدرفتاري ها به زمان هاي بسيار قديم باز مي گردد و مختص به زمان حال نيست.

خاتمي تصريح کرد: رفتارهاي ما هميشه مثبت بوده و نسبت به هيچ کس رفتار منفي نداشته ايم و با اين مسايل نيز مشکلات عمده ما با آمريکا حل نخواهد شد و آمريکا بايد رفتار کلي خود را نسبت به جمهوري اسلامي ايران تغيير دهد.

رئيس جمهوري گفت: دولت مردان آمريکا با اشتباهات خود زيان هاي زيادي به ما و به همه مردم جهان زده است اما اگر از زيان هايي که به جهان و حتي خودشان زده اند درست گرفته باشند و ما نيز ببينيم که رفتار مثبتي در پيش گرفته اند وضع به گونه اي ديگر خواهد بود که البته تا کنون اتفاق مثبتي رخ نداده است.

خاتمي افزود: از سويي ما احساسات انساني از آمريکا، اروپا کشورهاي اسلامي يا غير اسلامي را ارج مي نهيم گر چه ممکن است اختلافاتي نيز داشته باشيم. سازمان هاي غيردولتي آمريکا کمک کردند و ما نيز اين کمکها را پذيرفتيم زيرا ما با ملت آمريکا دعوا نداريم.

وي تاکيد کرد: بايد زمان نشان بدهد که رفتارهاي آمريکا نسبت به جمهوري اسلامي تغيير يافته و در مقطع کنوني به اين سادگي نمي توان مسايل انساندوستانه را با مسايل عميق و ريشه دار مخلوط کرد.

خاتمي گفت: صحبت هاي پاول را نشنيده ام اما معمولا اين افراد حرف هاي اضافي زياد مي زنند ما بايد اعتمادمان جلب شود و ما بدانيم که آمريکا بنا دارد مشکلات حل شده و تماميت ارضي ما را محترم بداند. وقتي آنها اعلام مي کنند که قصد براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را دارند ديگر مذاکره و روابط معنا ندارد اما اگر اين تغيير رويه و سياست پيش آيد به طور يقين وضعيت ديگري پيش خواهد آمد.

وي درباره اين شايعه که آزمايشات هسته اي باعث وقوع حادثه بم شده است، با تکذيب اين مساله گفت: همه تلاش ما دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي بوده اما هنوز به اورانيوم غني شده 5/3 درصد که براي سوخت نيروگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد نرسيده ايم.

براي تهيه سلاح هسته اي بايد 5/3 درصد به 97 درصد اورانيوم غني شده تبديل شود اما ما هنوز به 5/3 درصد نيز دست نيافته ايم که البته دانش آن را داريم از سويي نيز اعتقاداتمان به ما اجازه نمي دهد که به اين سلاحها دست بيابيم.

رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه بايد سازماندهي نويني در مقابل اين گونه حوادث در کشور داشته باشيم، خاطرنشان کرد: بخشي از اين مساله به سازمان دفاع غيرنظامي باز مي گردد که بخشي را بسيج انجام مي دهد. همچنين طرح دفاع غيرنظامي را شوراي عالي امنيت ملي ارايه کرده و در حال پيگيري است.

وي افزود: مساله فوري مساله امداد و نجات است که آئين نامه امداد و نجات در دولت به تصويب رسيده و با تاسيس وزارت رفاه امداد و نجات داراي متولي مي شود. اين طرح در شوراي نگهبان است که با ابلاغ اين قانون سازمان امداد و نجات نيز نهادينه خواهد شد.

خاتمي با اشاره به اينکه انسانيت مردم ايران درس گذشت و ايثار به همه ما داد، تاکيد کرد: همه مسئولان بايد بدانند در جاهايي تقايل ها بايد به رقابت و تلاش مشترک تبديل شود يعني رقابت کرد اما دعوا نکرد و درک اين نکته نيز ضروري است که هيچ کس نبايد بيشتر از آن چيزي که قانون برايش مشخص کرده بدست آورد.

خاتمي گفت: آموزش هاي مربوط به زلزله هر چند با تاخير داده شده اما کافي نيست، دستگاهها بايد آموزش لازم را ببينند و در سال دو يا سه مانور براي امداد و نجات داشته باشيم و ديگر مساله ايمن سازي کشور در برابر حوادث است که بايد در طول زمان شکل بگيرد.

يکي از چيزهايي که تصويب شده اين بودکه ساختمان هايي که از اين به بعد ساخته شده نکات ايمني در آن رعايت شود. ساختمان هايي که به تازگي در شهر بم ساخته شده بودند اگر بر اساس اصول و استانداردها بوده و فرو نريخته باپد سازندگان آن تشويق شونتد و اگر فرو ريخته بايد تنبيه شوند. ما بايد از خارجي ها ياد بگيريم در کوتاه ترين زمان آمدند چادرهاي خود را برپا کردند و گفتند کجا به کمک نياز است.

بايد مشخص کنيم نظارت بر ساخت و سازها با چه کسي است و بايد قبول کنيم که نظارت ها عيب داشته است. حادثه تلخ بم بايد عبرتي باشد براي اينکه کساني که کوتاهي مي کنند بايد با آنان برخورد صورت گيرد.