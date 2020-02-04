حضور ویستر در نمایشگاه برندهای صنعت مبلمان ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه برندهای برتر مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی (hodex ۲۰۲۰) و دوازدهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات نوزاد، کودک و نوجوان و مادران باردار (kitex ۲۰۲۰) از دوشنبه ۱۴ بهمن الی شنبه ۱۹ بهمن امسال در مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران (ایران مال) از ۱۱ صبح تا ۲۱ شب برگذار می‌شود.

برند VISTAR در یکی از مهمترین بخش‌های این نمایشگاه در سالن E۱ حضور دارد و از شما دعوت می‌کند که از جدیدترین محصولات این مجموعه بازدید کنید.

شرکت تولیدی و صنعتی ویستر با ظرفیت تولیدی بالغ بر ١٢٠٠ تخته تشک، ٢٠٠٠ عدد بالش، ١٥٠٠ عدد ملحفه و ٢٠٠٠ عدد لحاف در یک شیفت کاری به عنوان یکی از بزرگترین و برترین تولید کننده‌های تشک در ایران شناخته می‌شود.

جالب است بدانید که طراحی کارخانه ویستر با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مدرن و به صورت تمام اتوماسیون است.

امروزه برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در تجارت جهانی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

کمتر حوزه‌ای را می‌توان یافت که نمایشگاه‌های معتبر جهانی عرصه رونمایی از جدیدترین دستاوردهای آن نباشد. شهرهای بزرگ و حتی کوچک دنیا دائماً میزبان نمایشگاه‌های مختلف با موضوعات به شدت متنوع‌اند. جالب آنکه بسیاری از امکانات شهر از حمل و نقل گرفته تا اماکن اقامتی در مجاورت این مراکز نمایشگاهی ساخته می‌شوند تا استفاده از این مراکز آسان‌تر باشد.

از این جهت وجود مرکز نمایشگاهی در بازار بزرگ ایران یک اتفاق منحصربفرد است. زیرا همه امکانات لازم برای برگزاری نمایشگاه پیش‌بینی شده است. مرکز نمایشگاهی ایران مال ۴۲ هزار مترمربع مساحت دارد و در چهار طبقه قابلیت برگزاری نمایشگاه‌های متنوع و در سطوح متفاوت (B۲B، B۲C، …) را داراست. اما این امکانات مدرن زمانی جلوه بیشتری می‌یابد که فراموش نکنیم، هتل پنج‌ستاره فرمونت در چندقدمی مرکز نمایشگاهی است و امکانات متنوع تفریحی و گردشگری ایران مال همگی می‌توانند به غرفه‌داران و بازدیدکنندگان نمایشگاه خدمات ارائه کنند.

همچنین با احداث خط مترو و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی دسترسی به این مرکز بسیار آسان خواهد بود.

به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده‌ای نزدیک مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران یکی از مهم‌ترین مراکز نمایشگاهی کشور باشد.

برای آشنایی با شرکت ویستر به وب سایت vistar-co.com و یا پیج اینستاگرام @vistar_mattress مراجعه کنید و یا با شماره ۰۲۱۶۶۳۲۳۲۳۲ تماس بگیرید.

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