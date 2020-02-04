صحبت کردن از قهرمانی زود است

به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی در حاشیه تمرین روز سه شنبه آبی پوشان اظهار داشت: این بازی از قدیم حساسیت بالایی داشته و برای همین همیشه مورد توجه قرار گرفته است. امیدوارم این حساسیت مانع از این نشود که بازی خوبی نبینیم و انشاءالله که در پایان هم تیمی برنده بازی شود که برتر بوده و استحقاق آن را داشته است.

حجازی در خصوص پرسپولیس گفت: این تیم هم در سه فصل اخیر قهرمان شده و شرایط خوبی دارد. آنها نشان داده اند که در این سالها اتفاقی نتیجه نگرفته اند.

مربی پیشین استقلال در خصوص عملکرد مجیدی گفت: او تا اینجای کار در مربیگری خوب بوده و من امیدوارم در این بازی بزرگ هم نتیجه خوبی بگیرد. تیم مجیدی هم در سه بازی اخیر بهترین فوتبال را ارائه داده و نتایج خوبی هم گرفته که این نتایج آنها را برای کسب نتیجه ای مناسب در این بازی امیدوار می کند.

وی تصریح کرد: این بازی ۶ امتیازی است و پیروزی برای استقلال بسیار حائز اهمیت است. اما پیروز نشدن در این بازی به منزله از دست رفتن قهرمانی نیست. هنوز برای صحبت کردن در خصوص قهرمانی خیلی زود است.