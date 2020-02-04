به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی امروز سه شنبه در آئین رونمایی از محصولات گواهی شده زنان روستایی استان کرمانشاه، به ارائه گزارشی از وضعیت استان کرمانشاه در یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: طی این مدت استان کرمانشاه رتبه‌هایی را که کسب کرده رتبه‌های واقعی هستند.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه افزود: علیرغم اینکه این استان دارای ۶ گمرک رسمی و جزو ۴ استان اول در حوزه پتروشیمی است و همچنین ۴۲۰۰ نقطه گردشگری دارد اما نرخ تورم و گرانی بالایی دارد یعنی ظرف و ظروف در استان کرمانشاه با هم تناسب ندارند.

این مسئول بیان داشت: استان کرمانشاه ۷۰ درصد درآمد متوسط کشور را دارد و سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این استان با هم تناسب و همخوانی ندارند لذا نرخ بیکاری استان بالا است.

حاتمی گفت: علیرغم اینکه امسال ۳ درصد نرخ بیکاری استان کاهش داشته است اما هنوز ۱۵ تا ۱۶ درصد نرخ بیکاری در استان داریم و خانواده‌ها به این لحاظ فکر می‌کنند در استان کاری صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: از هفته دولت تا دهه فجر حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کلنگ زنی و یا افتتاح می‌شود که این اقدام نسبت به گذشته بسیار خوب است اما هنوز این کار با مشکلات ما تناسب ندارد و باید بیشتر تلاش کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه یک استان رو به جلو است، گفت: در کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه اول، در جذب تسهیلات ارزان قیمت رتبه اول و از شهریور گذشته ۲۷ پله ارتقا وضعیت تورم داشته‌ایم.

این مسئول ادامه داد: در دهه فجر امسال بسیاری از پروژه‌ها در بخش کشاورزی است که نشان می‌دهد این حوزه در ایجاد افزوده و اشتغال نقش بسزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه در حوزه گلخانه، آبخیزداری، عشایری، پشتیبانی بازار و… ضعف‌هایی وجود دارد و ضروری است فراز و فرودهای حوزه کشاورزی را مرور کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه بر انجام کارهای جهادی در استان تاکید کرد.