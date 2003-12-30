دوبازيكن استقلال آزاد اعلام شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" درحکم فدراسيون فوتبال آمده است: حميد واعظ وداريوش ايوبي دوبازيكنان تيم فوتبال استقلال تهران كه در فهرست اسامي بازيكنان درفصل جاري ثبت نام نشده اند، برابرگواهي سازمان ليگ وبه استناد بند 1 ماده 23 آئين نامه ليگ حرفهاي بازيكن آزاد محسوب مي شوند.
از سوي فدراسيون فوتبال دو بازيكن تيم استقلال تهران آزاد اعلام شدند.
به گزارش خبرنگار" مهر" درحکم فدراسيون فوتبال آمده است: حميد واعظ وداريوش ايوبي دوبازيكنان تيم فوتبال استقلال تهران كه در فهرست اسامي بازيكنان درفصل جاري ثبت نام نشده اند، برابرگواهي سازمان ليگ وبه استناد بند 1 ماده 23 آئين نامه ليگ حرفهاي بازيكن آزاد محسوب مي شوند.
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