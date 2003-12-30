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۹ دی ۱۳۸۲، ۲۰:۰۴

دوبازيكن استقلال آزاد اعلام شدند

از سوي فدراسيون فوتبال دو بازيكن تيم استقلال تهران آزاد اعلام شدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحکم فدراسيون فوتبال آمده است: حميد واعظ وداريوش ايوبي دوبازيكنان تيم فوتبال استقلال تهران كه در فهرست اسامي بازيكنان درفصل جاري ثبت نام نشده اند، برابرگواهي سازمان ليگ وبه استناد بند 1 ماده 23 آئين نامه ليگ حرفهاي بازيكن آزاد محسوب مي شوند.

کد مطلب 48445

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