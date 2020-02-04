یک کشته و ۲ مجروح بر اثر تصادف ۳ دستگاه خودرو در قزوین

سرهنگ قدرت حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تصادف در محور «تاکستان - قزوین» بعد از سه راهی کهک بلافاصله عوامل انتظامی و پلیس راه جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

مسئول پلیس راه استان بیان کرد: در بررسی به عمل آمده توسط مأموران مشخص شد یک دستگاه پراید سفید و یک دستگاه پراید نقره‌ای و یک دستگاه کامیونت هیوندا تصادف کرده که در اثر این برخورد متأسفانه سرنشین خودروی پراید سفید بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده و سرنشین دیگر پراید سفید نیز مصدوم و به مراکز امدادی منتقل شدند.

وی افزود: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت این حادثه انحراف تغییر مسیر ناگهانی خودروی پراید سفید نسبت به ۲ وسیله نقلیه دیگر بوده است.

سرهنگ حسنی پلیس راه استان در پایان به همه شهروندان توصیه کرد: در هنگام رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، انحرافات ناگهانی و رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.