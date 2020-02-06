محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شاهراه‌های فساد در مجلس دهم گفت: دفاتر نمایندگان در تهران و شهرستان‌ها از نقاطی است که امکان ایجاد فساد در آن‌ها وجود دارد، متأسفانه افرادی که در دفاتر نمایندگان کار می‌کنند علی رغم اینکه مورد اعتماد نمایندگان هستند گاهی از جایگاه خود سو استفاده کرده و بعضاً بدون اطلاع نمایندگان دست به فساد می‌زنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان به افرادی که برای حل مشکلاتشان به آنها مراجعه می‌کنند بعضاً اعتماد می‌کنند و برای افرادی که نمی‌شناسند توصیه نامه‌هایی می‌نویسند. به عنوان مثال افرادی با عنوان تولید کننده به کمیسیون اقتصادی مراجعه می‌کردند تا مشکلات آن‌ها برای دریافت وام و مجوزها حل شود، برخی از نمایندگان بدون شناخت کافی برای افراد توصیه نامه می‌دهند و بعد از مدتی متوجه مشکلات پرونده تخلفات آنها می‌شوند اما دیگر کار از کار گذشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روش ما در کمیسیون اقتصاد این بود که افرادی که برای حل مشکلاتشان به کمیسیون مراجعه می‌کردند باید از نماینده شهرستانشان تاییدیه می‌آوردند و نماینده شهرستان برای کمیسیون در راستای حل مشکل این افراد نامه می‌نوشت و ما نامه را برای حل مشکل فردی که از سوی نماینده تأیید شده بود برای وزارتخانه مربوطه پاراف می‌کردیم.

وی ادامه داد: اگر هم احساس می‌کردیم نماینده تأیید کننده دارای مشکل خاصی است با احتیاط با موضوع برخورد می‌کردیم.

پور ابراهیمی حضور کارچاق کن‌ها در مجلس را یکی از مشکلات بزرگ خواند و گفت: کارچاق کن‌ها افرادی هستند که قبلاً در دولت یا مجلس مسئولیتی داشته اند و واسطه برخی کارها در مجلس می‌شوند. باید دستگاه‌های نظارتی و حراست مجلس نظارت دقیقی بر افرادی که در مجلس حضور می‌یابند داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بده بستان‌هایی که بین دولت و نمایندگان وجود دارد نیز بعضاً زمینه ساز شکل گیری فساد است. به عنوان مثال نمایندگانی که استیضاح یک وزیر را امضا می‌کنند، با گرفتن وعده وعید امضای خود را پس می‌گیرند و انصراف می‌دهند. شاید این وعده وعید ها برای حل مشکلات حوزه انتخابیه آن‌ها باشد اما فساد و سو استفاده است چون حقی را ناحق کرده اند.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز بین نماینده دولت و برخی نمایندگان حامی دولت تبادل‌های غیر شرعی و غیر قانونی شکل می‌گیرد و زمینه‌های فساد شکل می‌گیرد.

پور ابراهیمی گفت: وابستگان و اقوام نزدیک برخی نمایندگان نیز عامل شکل گیری فساد هستند. به عنوان مثال پسر یکی از نمایندگان از جایگاه پدر سو استفاده کرده و فساد گسترده ای را رقم زده بود.