سیدرضا دیواندری، رئیس اداره توزیع برق شهرستان خوشاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار به کشاورزان برای رعایت ایمنی جهت جلوگیری از سرقت ترانسهای برق، اظهار کرد: با فرا رسیدن زمستان و خاموشی چاههای کشاورزی به دلیل غیر فعال شدن اکثر بخشهای کشاورزی و خلوت شدن مناطق بیابانی، سارقان از فرصت استفاده کرده و اقدام به سرقت ترانسهای برق میکنند.
وی با اشاره به سرقت ترانس برق ۲۰۰ کیلو ولت آمپری یکی از چاههای کشاورزی واقع در روستاهای اطراف شهر سلطان آباد، افزود: سارقان در سرقت دوم در شهر مشکان با حضور به موقع مردم موفق به سرقت نشدند ولی ترانس را از جایگاه اصلی خود خارج و بر روی زمین انداختهاند.
دیواندری با تاکید بر اینکه هدف سارقان در تمام سرقتها سرقت سیم پیچهای مسی داخل ترانس است، تصریح کرد: سارقان معمولاً ترانسهای بزرگ را برای سرقت انتخاب میکنند، کشاورزان و صاحبان ترانسهای برق میتوانند با چند روش ساده از جمله جوشکاری پیچهای گهواره ترانس واقع در محل قرارگیری ترانس، جوشکاری پیچهای سر ترانس و یا استفاده از دستگاههای جلوگیری از سرقت ترانس از سرقتهای بعدی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۸ دو مورد سرقت ترانس برق گزارش شده است، اضافه کرد: متأسفانه در یکی از شهرستانهای دیار سربداران مدتی قبل در یک شب سارقان ۲۰ ترانس برق چاههای کشاورزی را به سرقت بردند، کشاورزان باید با جدیت مراقب وسایل برقی در اطراف چاههای کشاورزی باشند.
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