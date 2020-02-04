کتابخانه شهید جعفرزاده در شهرستان سامان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه شهید جعفرزاده سامان ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور لیلا محمدیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، فرهاد خلیل مقدم مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، کمال اکبریان فرماندار سامان و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سامان و… افتتاح شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: دین ما دین کتاب است و ما شیعیان امیرالمومنین (ع) هستیم امیری که نفوذ کلامش در کتاب نهج البلاغه نمود کرده است پس خرسندیم که شاهد پیشرفت و گسترش کتابخانه ها و انس هرچه بیشتر مردم با کتاب هستیم.

لیلا محمدیان به پتانسیل‌های خوب شهرستان سامان اشاره کرد و افزود: باید از این پتانسیل‌های خدادادی در راستای توسعه شهرستان استفاده شود.

وی به اهمیت خون شهدا و حرمت خانواده‌های شهید پرداخت و بیان داشت: انقلاب ما ریشه در خون شهدا دارد و باید قدر انقلاب اسلامی را بدانیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر از تمامی تلاش‌های صورت گرفته در راستای اتمام این پروژه عمرانی به نقش و اهمیت خیرین کتابخانه ساز در رونق کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی اشاره کرد و اذعان داشت: افتتاح این کتابخانه نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در این منطقه دارد.

فرهاد خلیل مقدم اتمام این پروژه را حاصل تعامل سازنده و همت مسئولان و همکاری خیران عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور از این پروژه عمرانی، مدیریت شایسته فرماندار شهرستان و همکاری خیرین باعث شد تا امروز شاهد افتتاح کتابخانه ای با تجهیزات به روز و منابع غنی کتابخانه ای در این شهرستان باشیم.