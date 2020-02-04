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۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۵۶

به مناسبت دهه فجر؛

کتابخانه شهید جعفرزاده در شهرستان سامان افتتاح شد

کتابخانه شهید جعفرزاده در شهرستان سامان افتتاح شد

شهرکرد- کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده در شهرستان سامان به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه شهید جعفرزاده سامان ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور لیلا محمدیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، فرهاد خلیل مقدم مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، کمال اکبریان فرماندار سامان و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سامان و… افتتاح شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: دین ما دین کتاب است و ما شیعیان امیرالمومنین (ع) هستیم امیری که نفوذ کلامش در کتاب نهج البلاغه نمود کرده است پس خرسندیم که شاهد پیشرفت و گسترش کتابخانه ها و انس هرچه بیشتر مردم با کتاب هستیم.

لیلا محمدیان به پتانسیل‌های خوب شهرستان سامان اشاره کرد و افزود: باید از این پتانسیل‌های خدادادی در راستای توسعه شهرستان استفاده شود.

وی به اهمیت خون شهدا و حرمت خانواده‌های شهید پرداخت و بیان داشت: انقلاب ما ریشه در خون شهدا دارد و باید قدر انقلاب اسلامی را بدانیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر از تمامی تلاش‌های صورت گرفته در راستای اتمام این پروژه عمرانی به نقش و اهمیت خیرین کتابخانه ساز در رونق کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی اشاره کرد و اذعان داشت: افتتاح این کتابخانه نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در این منطقه دارد.

فرهاد خلیل مقدم اتمام این پروژه را حاصل تعامل سازنده و همت مسئولان و همکاری خیران عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور از این پروژه عمرانی، مدیریت شایسته فرماندار شهرستان و همکاری خیرین باعث شد تا امروز شاهد افتتاح کتابخانه ای با تجهیزات به روز و منابع غنی کتابخانه ای در این شهرستان باشیم.

کد مطلب 4844667

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