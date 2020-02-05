نبود دیاباته تاثیرگذار خواهد بود/ دربی با بقیه بازی ها متفاوت است

نصرالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دربی نود و دوم گفت: باز به یک دربی دیگر رسیدیم. دوباره شور و هیجان و شعف خاصی بر فوتبال ما حاکم شده است؛ دیداری که می تواند تا چند روز رسانه ها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی گفت: استقلال بعد از اتفاقاتی که با رفتن استراماچونی برایش بوجود آمد شرایط خوبی نداشت. لیگ دیرتر شروع شد و در آن برهه آبی پوشان وضعیت نگران کننده ای داشتند اما با آمدن مجیدی تا حدودی … آرامش برقرار شد و او توانست ارتباط خوبی با بازیکنان برقرار کرده و تمرینات را مجدداً از سر بگیرد.

سرپرست پیشین تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: آبی پوشان توانستند با برد برابر الکویت، الریان و نفت مسجد سلیمان خود را آماده دربی کنند. استقلال در ۳ بازی گذشته همان روند و سیستمی را ارائه کرد که استراماچونی در زمین انجام می داد و آبی پوشان توانستند به سه برد حساس دست پیدا کنند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: متاسفانه مصدومیت دیاباته و اسماعیلی و آماده نبودن غلامی و یزدانی تا حدودی کار را برای آبی پوشان و فرهاد مجیدی مشکل کرد اما اعتقاد دارم این روزها مطهری و قاعدی عملکرد قابل قبولی داشته و می توانند در دربی گلزنی کنند.

وی افزود: نبود دیاباته تاثیرگذار است. او می توانست در این دیدار دروازه حریف را باز کند اما حالا باید دربی را باز هم بدون او تجربه کنیم.

سرپرست پیشین تیم فوتبال استقلال تهران در مورد شرایط سرخپوشان تهرانی هم گفت: پرسپولیس با تغییراتی در کادر فنی روبرو بود، کالدرون جایش را به یحیی گل محمدی داد و سرمربی جدید پرسپولیس هم توانست در دو دیدار قبل از دربی دو پیروزی بدست آورده و خود را آماده این دیدار حساس کند. البته قرمزپوشان تهرانی هم شجاع خلیل زاده را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند که این موضوع تا حدودی شرایط را برای آنها سخت کرده است.

وی در مورد بیژن حیدری داور این دیدار هم گفت: او قضاوت سختی در پیش دارد البته او تجربه خوبی دارد اما امیدوارم بتواند با مدیریت بازی و آرام کردن جو این دیدار اجازه ندهد حاشیه ها بر متن غلبه کند.

عبداللهی در خصوص پیش بینی این دیدار هم گفت: هرگز نمی شود دربی را پیش بینی کرد. این بازی شرایط خاصی دارد و با تمام بازیها متفاوت است. هر تیمی که از لحظه ها و موقعیت های بدست آمده به خوبی استفاده کند برنده خواهد بود و هر تیمی که اشتباه کند باید تا مدتها تاوان آن را پس بدهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هوادارانی که برای تماشای این دیدار به ورزشگاه می آیند تنها تیم خود را تشویق کرده و وارد حاشیه ها نشوند تا بتوانند با انرژی مثبتی که به بازیکنانش محبوبشان می دهند آنها را در انجام یک بازی خوب و بدست آوردن نتیجه خوب تر یاری کنند.