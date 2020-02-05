۷ درصد سرطان ها ارثی هستند/نقش درمان های هدفمند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر پارسا، افزود: امروزه شاهد رشد صعودی بیماری سرطان هستیم و سالانه در ایران ۱۲۰ هزار نفر به این بیماری مبتلا می‌شوند.

عضو هیأت علمی مرکز جامع سرطان، گفت: این بیماری به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و برای دستیابی به حل این مشکل به همکاری نهادهای مختلف کشوری نیازمندیم. همچنین از طریق آموزش همگانی و ارتقا آگاهی مردم و اصلاح سبک زندگی می‌توان تا ۴۰ درصد میزان سرطان را کاهش داد.

پژوهشگر ارشد سرطان شناسی و ژنتیک، ادامه داد: با توجه به شناسایی عوامل خطرزا و پرهیز از این عوامل همراه با تشخیص سرطان گام برداریم. برای تشخیص صحیح و درمان‌های مؤثر نیازمند آزمایشگاه‌های مجهز و پرسنل مجرب برای تشخیص صحیح و درمان‌های مؤثر نیازمند آزمایشگاه های مجهز و پرسنل مجرب و داروهای مؤثر و به روز هستیم.

پارسا افزود: همکاری ۷۵ مؤسسات خیریه سرطان در کشور توانسته اند کمک‌های اقتصادی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان کنند که در نوع خودش قابل تقدیر است و کمک مؤثری به وزارت بهداشت و شبکه‌های بهداشتی کشور بوده است.

عضو هیأت علمی مرکز جامع سرطان، تاکید کرد: پیشگیری مقدم بر درمان است و بایستی در زمینه پیشگیری سرمایه گذاری شود به خصوص در غربالگری و تشخیص زودرس که نتیجتاً باعث درمان و بهبودی مطلوب بیمار و کاهش هزینه‌ها در همه سطوح نهادهای بهداشتی و خانوادگی خواهد بود.

وی گفت: مسیر درمان بیماران به سوی پزشکی شخصی پیش می‌رود. از مسیر درمان‌های سنتی که جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی بوده به تدریج خارج می‌شویم و به سوی درمان‌های ایمنوتراپی و هدفمند، با کمترین عوارض جانبی پیش خواهیم رفت.

پارسا اظهار داشت: با همکاری و تعامل ۷۵ مؤسسات خیریه سرطان مردم نهاد و متولیان دولتی سلامت کشور در سیاست گذاری صحیح و اتخاذ تصمیم‌های کلان بر اساس اطلاعات میدانی صحیح تسریع بخشیم. همکاری تمامی دست اندرکاران نقش مهمی در بررسی، برنامه ریزی و کنترل رشد بیماری سرطان در کشور خواهد داشت. در ۴۰ سال گذشته، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، در حدود ۵۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان درمان می‌شوند و ۵۰ درصد باقیمانده را هم از یک سال تا هفت سال طول عمرشان را زیاد می‌کنیم که البته بستگی به نوع مرحله بیماری سرطان دارد.

وی افزود: به طور کلی ۷ درصد سرطان‌ها وراثتی هستند و ۹۳ درصد سرطان‌ها از تأثیرات عوامل رادیواکتیو، مواد شیمیایی در محیط زیست، نوع تغذیه، سیستم ضعیف ایمنی، سن و توارث اتفاق می‌افتد.

پارسا گفت: جهش‌های ژنتیکی در سطح سلولی و مولکولی که مسیر کنترل تقسیم نرمال سلولی را به هم می‌زند باعث شکل گرفتن سلول سرطانی می‌شود که ۷ سال طول می‌کشد. سرطان مانند بیماری دیابت دو بیماری خاموش هستند که مشکلات درمانی و هزینه اقتصادی زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.

وی افزود: روز جهانی مبارزه با سرطان، بهانه‌ای است که توجه مسئولان کشوری و شبکه بهداشت و مردم را به این مشکل اجتماعی جلب کند تا با همکاری در برابر سرطان مقابله و مقاومت کنیم تا ریشه این بیماری مهلک نابود شود.