به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده دامغان به میزبانی فرمانداری شهرستان بابیان اینکه ۹۳ شعبه اخذ رأی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دامغان پیش‌بینی شد، گفت: از این تعداد شعبه اخذ رأی چهار شعبه ویژه بانوان است که یک شعبه در بخش امیرآباد مستقر خواهد بود.

وی افزود: از ۹۳ شعبه اخذ رأی ۷۷ شعبه شهری و بخش مرکزی و ۱۶ شعبه دیگر در بخش امیرآباد در روز دوم اسفند کار رأی گیری از مردم را بر عهده خواهند داشت.

رئیس ستاد انتخابات دامغان بابیان اینکه برای برگزاری هر چه‌بهتر انتخابات دوم اسفند امسال هفت کمیته فرعی مشارکت و همکاری دارند، ابراز داشت: برای افزایش مشارکت مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر کمیته‌ها نیازمند همکاری و همدلی همه دلسوزان نظام و انقلاب در شهرستان هستیم.

نوچه ناسار بابیان اینکه برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان در انتخابات خود مردم هستند، تصریح کرد: طی گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ارکان نظام به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شدند.

وی بابیان اینکه دو اصل بی‌طرفی و قانون مداری باید در سرلوحه همه اقدامات و فعالیت‌های مجریان و برگزارکنندگان انتخابات باشد، افزود: مشارکت مردم باید در انتخابات جدی گرفته شود و ارکان قانونی انتخابات که سلامت، رقابت، مشارکت و امنیت است باید اجرایی و تبدیل به شکوه و عظمت مردم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انسجام ملی، گام دوم انقلاب و مشارکت حداکثری در انتخابات شعار انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند ۹۸ است.