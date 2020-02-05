تخلفات انتخاباتی ارجاع شده به دادگستری هرمزگان در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح چهارشنبه در چهارمین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان اظهار داشت: تاکنون مواردی از جرایم مربوط به انتخابات، تخلف‌ها و رفتارهای خارج از ضوابط قانونی به دادگستری استان ارجاع شده‌است که در شعب ویژه و خارج از نوبت در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: این ستاد موظف به رصد جرایم و تخلفات انتخاباتی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این زمینه است.

وی یادآور شد: همه دستگاه‌های، نظامی، انتظامی، امنیتی، نظارتی و اجرایی مرتبط با انتخابات در این ستاد حضور دارند و تلاش می‌شود در حد توان جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان کاهش یابد.

صالحی تصریح کرد: با افراد و مجموعه‌هایی که بخواهند مشارکت مردم را کاهش دهند یا امنیت برگزاری انتخابات را به خطر اندازند حتماً برخورد خواهد شد.

وی با تأکید مجدد خطاب به اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات هرمزگان گفت: با رسیدگی سریع و قاطعانه پرونده تخلفات انتخاباتی، مانع از تکرار این تخلفات خواهیم شد.

این مقام قضائی ضمن توصیه به داوطلبان و طرفداران آنان به تبعیت از قانون، ادامه داد: معرفی توانمندی و برنامه‌های نامزدها باید در چارچوب قانون باشد.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان با یادآوری اعلام نتیجه نهایی تأیید صلاحیت شدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان، افزود: دستگاه‌های متولی امر انتخابات از جمله نهادهای اجرایی، امنیتی و نظارتی مکلف هستند زمینه رقابت پرشور و قانونمند را برای تأیید صلاحیت شدگان فراهم کنند.

صالحی حضور حداکثری مردم در انتخابات را از نمونه‌های بارز پویایی و صلابت نظام اسلامی برشمرد و بیان داشت: اجرای صحیح فرآیند انتخابات اهمیت بالایی دارد، بنابراین کوچک‌ترین بی دقتی، خطا و اظهار نظر خلاف واقع، خیانت به اعتماد عمومی و سرنوشت کشور است.

رئیس دستگاه قضائی هرمزگان با بیان این که ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در سراسر استان فعال شده است افزود: داوطلبانی که صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان تأیید شده، فقط در مهلت قانونی برای تبلیغات مجاز هستند.