محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلفات جادهای در استان کرمانشاه طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت سال قبل ۳ درصد افزایش و آمار مجروحان نیز در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: ۴۳ درصد تصادفات از نوع واژگونی و ۶ درصد برخورد وسیله با عابر پیاده بوده و سایر تصادفات برخورد وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگری است.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه بیان داشت: محور کرمانشاه به کامیاران بیشترین تصادفات را داشته که در ۱۰ ماه گذشته ۳۶ نفر کشته شدهاند که ۸۰ درصد آقایان و ۲۰ درصد خانمها بودند.
این مقام انتظامی بیان داشت: با توجه به اینکه سه عامل انسانی یعنی خود راننده، زیرساختها و ایمنی خودرو در جلوگیری از تصادفات تأثیر گذار است در حوزه اقدامات کنترلی و برخورد با تخلفات به خصوص تخلفات حادثه ساز همچون سرعت، انحراف و سبقت که بیشترین علت تصادفات است تیم پلیس راه در جادههای استان رانندگان را تحت کنترلهای محسوس و نامحسوس خود دارد.
سرهنگ حیدری خاطر نشان کرد: رانندگان متخلف علاوه بر اعمال قانون در صورت داشتن حرکات مخاطره آمیز تا ۷۲ ساعت خودروهای آنها در پارکینگ متوقف میشود.
وی به رفع نواقصات جادهای اشاره کرد و گفت: تیمهای پلیس راه به همراه راهداری نسبت به شناسایی و رفع نواقصات جادهای در قالب اقدامات کوتاه مدت عملیاتهایی را انجام میدهند که امید است با مجموعه این اقدامات تصادفات در جادهها کاهش پیدا کند.
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