سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اروند آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته با حضور معاون فرهنگی هنری اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند، مدیران ارشاد، مسئولان هنری و هنرمندان منطقه آئین افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

دو فیلم «تومان» و «کشتارگاه» در فهرست فیلم‌های اکران شده روز نخست است.

فیلم «کشتارگاه» به کارگردانی عباس امینی که موضوع «اجتماعی» داشته است؛ نگاهی به داد و ستدهای غیرقانونی ارز و کالاهای اساسی دارد که با انتقاد برخی تماشاگران مواجه شد.

ارائه تصویری نازیبا و خشن از مردم خوزستان در بخش‌های از این فیلم عامل نارضایتی این دست تماشاگران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن سال جاری با اکران ۱۳ فیلم در دو بخش نگاه «نو» و «سودای سیمرغ» برای سومین سال پیاپی در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود.