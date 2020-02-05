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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اروند آغاز به کار کرد

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اروند آغاز به کار کرد

خرمشهر- سی و هشتمین دوره از جشنواره فیلم فجر طی برگزاری آیینی کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته با حضور معاون فرهنگی هنری اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند، مدیران ارشاد، مسئولان هنری و هنرمندان منطقه آئین افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

دو فیلم «تومان» و «کشتارگاه» در فهرست فیلم‌های اکران شده روز نخست است.

فیلم «کشتارگاه» به کارگردانی عباس امینی که موضوع «اجتماعی» داشته است؛ نگاهی به داد و ستدهای غیرقانونی ارز و کالاهای اساسی دارد که با انتقاد برخی تماشاگران مواجه شد.

ارائه تصویری نازیبا و خشن از مردم خوزستان در بخش‌های از این فیلم عامل نارضایتی این دست تماشاگران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن سال جاری با اکران ۱۳ فیلم در دو بخش نگاه «نو» و «سودای سیمرغ» برای سومین سال پیاپی در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود.

کد مطلب 4845081

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