به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ فردا پنجشنبه دربی پایتخت را مقابل استقلال تهران برگزار می کند که نخستین تقابل فرهاد مجیدی و یحیی گل محمدی در قامت سرمربی است.

عملکرد قابل قبول سرخابی‌های پایتخت در هفته های گذشته به جذابیت همیشگی رقابت دو تیم پرطرفدار تهران افزوده است.

سرمربی سرخپوشان پایتخت که تمام بازیکنان خود غیر از شجاع خلیل زاده را که چهار اخطاره شده است در اختیار دارد در هفته جاری، دو جلسه آنالیز برای بازیکنان خود در نظر گرفته است تا بازیکنان این تیم با شناخت کامل تری به مصاف شاگردان فرهاد مجیدی در استقلال تهران بروند.

همچنین گل محمدی درباره رفتار بازیکنان هنگام درگیری های احتمالی با بازیکنان استقلال نیز تذکر داده است. کادرفنی پرسپولیس از سرخ ها خواست تا آرامش خود را در طول نود دقیقه حفظ کنند و کارت های بی مورد انضباطی از داور بازی نگیرند.

همچنین گل محمدی از بازیکنان با تجربه تیمش خواست تا در مواقع حساس بازی، سعی بر حفظ آرامش اعضای تیم داشته باشند و سمت بازی احساسی نروند.