به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنام جو در حاشیه افتتاح طرح‌ها و آغاز عملیات اجرایی واحدهای تولیدی گفت: شهرستان نمین قطب صنعتی، کشاورزی و اقتصادی استان است و در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این شهرستان در حال اجرا می‌باشد.

وی با بیان اینکه ۲۹ پروژه عمرانی در «نمین» افتتاح شد، افزود: شروع عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه تولید ام دی اف کشور با یک هزار و ۲۰۰ متر مکعب ظرفیت تولید روزانه و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این شهرستان در حال اجرا می‌باشد.

بهنام جو بیان کرد: کارخانه ام دی اف در هشت ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و این کارخانه ظرفیت اشتغالزایی برای ۷۰۰ نفر را دارا می‌باشد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه تولید برق ۲۵ مگابایتی به روش chp، احداث گلخانه و سردخانه با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرای این واحدها را در رونق اقتصادی و اشتغال جوانان منطقه با اهمیت خواند.

بهنام جو اظهار کرد: چندین واحد بزرگ صنعتی از جمله تولید دارو، انرژی و تولید کریستال در منطقه نمین در حال احداث است که اشتغال زایی بالایی در این شهرستان به دنبال دارد.

استاندار اردبیل در جریان سفر به شهرستان نمین واحدهای مسکونی مددجویی، آبرسانی به روستاها و واحدهای تولید آسفالت و میدان شهدای نمین را افتتاح کرد.

دیدار با خانواده شهید شهماری از دیگر برنامه‌های استاندار اردبیل در سفر به نمین بود.