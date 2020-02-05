برگزاری چهارمین جشنواره ملی برفی دنا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: چهارمین جشنواره برفی دنا با همکاری دستگاههای مختلف در پیست اسکی کاکان بویراحمد برگزار میشود.
صفایی با بیان اینکه این جشنواره در ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه برگزار میشود، اظهار کرد: مسابقه تندیسهای برفی و اسکی نمایشی و اسنوبرد برای این برنامه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: مسابقات اسکی، برف پیمایی و مسابقه عکاسی در این راستا نیز عملیاتی میشود.
وی ابراز داشت: نمایشگاه صنایع دستی همراه با غذاهای سنتی و ایستگاه نقاشی کودک با محوریت فجر انقلاب اجرایی میشود.
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