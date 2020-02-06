استقلال انگیزه بیشتری دارد/ داور با دقت و وسواس بیشتری قضاوت کند

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال فعلاً با یک بازی کمتر از پرسپولیس ۸ امتیاز کمتر دارد و واقعیت این است که اگر در این بازی شکست بخورد، باید قید قهرمانی را بزند. مگر آنکه در ادامه مسیر اتفاقات عجیبی بیفتد.
وی افزود: اگر شاگردان مجیدی در این بازی پیروز شوند و دیدار عقب افتاده شان مقابل فولاد را هم با برتری به پایان برسانند، تقریباً فاصله امتیازی را جبران کرده و امید آنها برای قهرمانی زیاد می شود. از همین رو استقلال در دربی چیزی برای از دست دادن ندارد و با انگیزه های زیاد، میل هجومی بیشتر و تاحدودی انتحاری بازی میکند.
پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: آمار دو تیم هم نشان میدهد پرسپولیس یک تیم تدافعی است که به ضد حمله دل میبندد و استقلال تیمی تهاجمی است که بیشتر دقایق در یک سوم دفاعی حریف حضور دارد. سرخ پوشان به خصوص بعد از حضور گل محمدی خیلی اقتصادی امتیاز میگیرند و با حداقل اختلاف بازیهای خود را میبرند.
نوری بیان داشت: یکی از نکاتی که میتواند روی بازی تاثیر بگذارد، قضاوت داور است. ما استقلالیها خاطرات خوبی از قضاوت دکتر حیدری نداریم و امیدوارم او در این بازی با دقت و وسواس بیشتری سوت بزند تا خدای ناکرده اشتباهات سهوی موجب ایجاد شائبه نشود.
عضو کمیته پیشکسوتان باشگاه استقلال با تاکید بر نقش بزرگترهای دو تیم گفت: همیشه در این بازیها سکوها آماده التهاب است و امیدوارم بزرگترهای دو تیم کمک کنند تا از بروز هرگونه نا آرامی و التهاب روی سکوها جلوگیری کنند.
مدافع پیشین آبی پوشان بیان داشت: به عنوان پیشکسوت استقلال آرزوی قلبیام این است که این تیم برنده از زمین خارج شود که البته در این صورت رقابت بالای جدول تا پایان لیگ کاملاً داغ باقی میماند.
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