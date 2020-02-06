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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۹

محمد نوری در گفتگو با مهر:

استقلال انگیزه بیشتری دارد/ داور با دقت و وسواس بیشتری قضاوت کند

استقلال انگیزه بیشتری دارد/ داور با دقت و وسواس بیشتری قضاوت کند

پیشکسوت آبی پوشان گفت: با این که هیچ یک از دو تیم برای شکست وارد دربی نمی‌شوند، اما استقلال هم انگیزه و هم توانایی بیشتری برای پیروزی دارد.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال فعلاً با یک بازی کمتر از پرسپولیس ۸ امتیاز کمتر دارد و واقعیت این است که اگر در این بازی شکست بخورد، باید قید قهرمانی را بزند. مگر آنکه در ادامه مسیر اتفاقات عجیبی بیفتد.

وی افزود: اگر شاگردان مجیدی در این بازی پیروز شوند و دیدار عقب افتاده شان مقابل فولاد را هم با برتری به پایان برسانند، تقریباً فاصله امتیازی را جبران کرده و امید آنها برای قهرمانی زیاد می شود. از همین رو استقلال در دربی چیزی برای از دست دادن ندارد و با انگیزه های زیاد، میل هجومی بیشتر و تاحدودی انتحاری بازی می‌کند.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: آمار دو تیم هم نشان می‌دهد پرسپولیس یک تیم تدافعی است که به ضد حمله دل می‌بندد و استقلال تیمی تهاجمی است که بیشتر دقایق در یک سوم دفاعی حریف حضور دارد. سرخ پوشان به خصوص بعد از حضور گل محمدی خیلی اقتصادی امتیاز می‌گیرند و با حداقل اختلاف بازیهای خود را می‌برند.

نوری بیان داشت: یکی از نکاتی که می‌تواند روی بازی تاثیر بگذارد، قضاوت داور است. ما استقلالی‌ها خاطرات خوبی از قضاوت دکتر حیدری نداریم و امیدوارم او در این بازی با دقت و وسواس بیشتری سوت بزند تا خدای ناکرده اشتباهات سهوی موجب ایجاد شائبه نشود.

عضو کمیته پیشکسوتان باشگاه استقلال با تاکید بر نقش بزرگترهای دو تیم گفت: همیشه در این بازی‌ها سکوها آماده التهاب است و امیدوارم بزرگترهای دو تیم کمک کنند تا از بروز هرگونه نا آرامی و التهاب روی سکوها جلوگیری کنند.

مدافع پیشین آبی پوشان بیان داشت: به عنوان پیشکسوت استقلال آرزوی قلبی‌ام این است که این تیم برنده از زمین خارج شود که البته در این صورت رقابت بالای جدول تا پایان لیگ کاملاً داغ باقی می‌ماند.

کد مطلب 4845124

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    نظرات

    • سهیل IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
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      اقای نوری شما متاسفانه همیشه با اغماض مصاحبه کردی از داوری دربی چیزی نگید که مرغ پخته خنده ش میگیره، در ۲ دربی قبلی ۲ پنالتی براتون گرفتن که به گفته همه کارشناسان اشتباه فاحش بوده
    • علي IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
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      پيسكسوت عزيز فكر كنم شما بازي رفتو نديدين كه در مورد داوري صحبت ميكنين...يه پنالتي واستون گرفتن كه همه كارشناسا گفتن نبوده ...خدا جايي حق نشسته....حالا حالا بايد بودييين...

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