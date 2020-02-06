عاطفه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی روز جمعه تیم مس رفسنجان مقابل تیم فوتسال دختران کویر مس گفت: بازی حساسی است چرا که علی رغم تعیین رتبه تیم های اول تا چهارم این بازی دربی است و برای ما اهمیت زیادی دارد. با توجه به دو کارتِ بودن فاطمه اعتدادی او را در این بازی در اختیار نداریم و کار سخت‌تر می شود. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در دربی پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتسال مس رفسنجان درباره پایان مرحله اول مسابقات گفت: مرحله گروهی بسیار سنگین بود چرا که ۲۴ بازی انجام دادیم و با توجه به مشکلات موجود در لیگ بانوان سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم. مرحله پلی آف را نیز بدون استراحت آغاز خواهیم کرد و احتمالاً در همین چهار هفته به اتمام برسد.

وی با انتقاد به عدم بخشش کارت های زرد و قرمز در پلی آف گفت: کارت های زرد و قرمز مرحله گروهی را نمی بخشند. مگر می‌شود در ۲۴ بازی بازیکن کارتی دریافت نکند؟ چهار بازی پایانی تیم ما سخت بود و نمی شد ریسک کرد. باید کارت‌ها را می‌بخشیدند تا با خیال آسوده در پلی آف حاضر شویم.

رضایی درباره شانس قهرمانی تیم مس رفسنجان در پلی آف گفت: بازی‌های مرحله پلی آف سخت خواهد بود. پیش بینی قهرمان سخت است. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا برای هدفی که زحمت کشیده ایم به نتیجه برسیم.