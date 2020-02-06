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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۴

رضایی در گفتگو با مهر:

پیروزی دربی برای ما مهم‌تر است/کارت‌های زرد و قرمز را ببخشند

پیروزی دربی برای ما مهم‌تر است/کارت‌های زرد و قرمز را ببخشند

سرمربی تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان در آستانه بازی مقابل دختران کویر مس گفت: پیروزی دربی برایمان مهم‌تر است.

عاطفه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی روز جمعه تیم مس رفسنجان مقابل تیم فوتسال دختران کویر مس گفت: بازی حساسی است چرا که علی رغم تعیین رتبه تیم های اول تا چهارم این بازی دربی است و برای ما اهمیت زیادی دارد. با توجه به دو کارتِ بودن فاطمه اعتدادی او را در این بازی در اختیار نداریم و کار سخت‌تر می شود. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در دربی پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتسال مس رفسنجان درباره پایان مرحله اول مسابقات گفت: مرحله گروهی بسیار سنگین بود چرا که ۲۴ بازی انجام دادیم و با توجه به مشکلات موجود در لیگ بانوان سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم. مرحله پلی آف را نیز بدون استراحت آغاز خواهیم کرد و احتمالاً در همین چهار هفته به اتمام برسد.

وی با انتقاد به عدم بخشش کارت های زرد و قرمز در پلی آف گفت: کارت های زرد و قرمز مرحله گروهی را نمی بخشند. مگر می‌شود در ۲۴ بازی بازیکن کارتی دریافت نکند؟ چهار بازی پایانی تیم ما سخت بود و نمی شد ریسک کرد. باید کارت‌ها را می‌بخشیدند تا با خیال آسوده در پلی آف حاضر شویم.

رضایی درباره شانس قهرمانی تیم مس رفسنجان در پلی آف گفت: بازی‌های مرحله پلی آف سخت خواهد بود. پیش بینی قهرمان سخت است. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا برای هدفی که زحمت کشیده ایم به نتیجه برسیم.

کد مطلب 4845164
ساناز سلیمان آبادی

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