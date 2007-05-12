ساخت موسیقی "خواستگار محترم" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ساخت موسیقی حامد رضی صداگذاری و میکس فیلم را در استودیو شکوفا فیلم انجام می دهد تا "خواستگار محترم" اواسط خردادماه برای نمایش عمومی آماده شود.

"خواستگار محترم" فیلمی کمدی درباره پیرمردی به نام احمد مرادی است که بعد از 40 سال زندگی در فرانسه به ایران بازمی گردد و با عشق دوران جوانی اش اختر رو به رو می شود. همین سرآغاز بروز اتفاقاتی است. فرهاد آئیش، محمدرضا شریفی نیا، گوهر خیراندیش، نگین صدق گویا و مرضیه خوش تراش بازیگران فیلم هستند.

نویسنده و کارگردان "خواستگار محترم" داود موثقی، علی اللهیاری مدیر فیلمبرداری، حسن عالی نژاد طراح صحنه و لباس، مجتبی متولی مدیر تولید و داریوش بابائیان و مهدی احمدی تهیه کنندگان فیلم هستند.