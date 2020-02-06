به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی فلسفه و هویت نژادی در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل: هویت نژادی، بی عدالتی نژادی و برتری، زیبایی شناسی و نژاد، نظریه انتقادی نژاد، معرفت شناسی جهالت، بینش، پدیده شناسی نژاد، طبقه و نژاد، نژاد و فرهنگ، نژاد و قومیت، نژاد و جنسیت، نژاد و هوش، نژاد و علم و موضوعاتی از این قبیل است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۱/sydney/ICPRI/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-and-racial-identity-conference-in-january-۲۰۲۲-in-sydney مراجعه گردد.