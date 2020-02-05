حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضربه دیگری به دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت حضور مردم در صحنه، وحدت و یکپارچگی را رمز پیروزی و تضعیف و شکست دیکتاتوری و بدخواهی‌ها نسبت به ملت ایران دانست و با تاکید بر اینکه کلید اصلی حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر دشمنی‌ها، حضور و وحدت مردم و اعتماد بین حاکمیت و مردم است، همگان را به شرکت گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

وی افزود: امروز بیش از همیشه نیاز داریم تا در ۲۲ بهمن در کنار یکدیگر به صحنه آمده و به دشمنان بگوییم که ۴۱ سال در کنار انقلاب بوده‌ایم و تا زنده‌ایم در کنار انقلاب، امام و راه رهبری باقی خواهیم ماند.

متن سخنان روحانی در جلسه هیات دولت به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خوشحالیم که ملت بزرگ ما بار دیگر خود را برای جشن عظیم و بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی آماده می‌کند؛ این جشن بعد از ۴۱ سال تلاش، ایثار و فداکاری که این ملت برای آرمان‌های انقلاب، انجام داده و انجام خواهد داد، برگزار می‌شود.

اوج نهضت اسلامی ما از آغاز نهضت از سال ۴۱ زمانی بود که مردم عزیز و بزرگوار ما به صحنه آمدند.

اولین بار در فروردین سال ۴۲ بود که با شهادت طلاب در مدرسه فیضیه قم و حمله به این مدرسه، مردم قم و تهران و سایر شهرستان‌ها، آن بیان و صدای رسای خودشان را برای حمایت از امام و طلاب مظلوم اعلام کردند و در مقطع بعدی در محرم سال ۴۲ بود؛ بویژه در روز ۱۵ خرداد که مردم در شهرهای مختلف با شهادت خود برای انقلاب و نهضت‌شان فداکاری کردند.

فروردین سال ۴۳ با آزاد شدن امام از زندان و حصر، آن اجتماع عظیم و بزرگ مردم و در آبان سال ۴۳ با دستگیری و تبعید امام و حضور مردم در خیابان‌ها و بالاخره در سال‌های ۵۶ و ۵۷ که مردم با همه توان و امکانات‌شان به صحنه آمدند.

هر روزی که مردم به صحنه آمدند، آن روز، روز اوج انقلاب و تضعیف دیکتاتوری و همچنین تضعیف بدخواهان، نسبت به ملت بزرگ ایران بود و همین حضور مردم بود در ۱۲ بهمن و بالاخره در ۲۲ بهمن که این انقلاب را به پیروزی رساند.

پس از انقلاب هم هر روز که مردم به صحنه آمدند، آن روز، روز پیروزی ما بود.

حضور مردم در صحنه بر مبنای سرمایه بزرگ اجتماعی است. یعنی آن روزی که مردم به رهبران نهضت اسلامی و مخصوصاً به شخص امام عزیز و بزرگوار ما اعتماد صد در صد داشتند، به خیابان آمدند، در برابر رژیم تا دندان مسلح ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند و امام هم در همه مقاطع تاریخی بعد از تکیه بر خداوند و الطاف خداوند، تکیه‌اش به حضور مردم بود با آن مشی جذب حداکثری و لذا انقلابی با کمترین خونریزی و با ایمان، اتحاد مردم و مشی اعتدالی امام (ره) به پیروزی رسید.

امام (ره) نگذاشت بین مردم و نیروهای مسلح زمان رژیم، تقابل و درگیری ایجاد شود بلکه امام (ره) با جاذبه‌ای که بوجود آورد، نیروهای طرف مقابل را جلب و جذب کرد و لذا همه آنهایی را که قبل از پیروزی انقلاب در ادارات و جاهای مختلف سوابقی داشتند، جز افراد خاص و معدود، مورد عفو و گذشت قرار داد.

انقلاب و نهضت باید از خطاهای قبلی و گذشته که در فضای خاص و دیکتاتوری بوجود آمده بود، عفو و گذشت کند و همه نیروها را جذب کند. اگر امام (ره) نبود و اگر یاران امام (ره) نبودند، گروهک‌ها می‌خواستند تمام جامعه ما را شقه شقه و قطعه قطعه کنند.

تندروها و افراطی‌های آن روز در قالب گروهک‌های چپ و التقاطی ظهور کرده بودند. یادتان است در همان هفته بعد از انقلاب شعار انحلال ارتش را دادند و امام (ره) با قدرت در برابر آنها ایستاد و امام (ره) مقام معظم رهبری را مأمور کرد برای ساماندهی ارتش و از همان روزهای اول هم مقام معظم رهبری از من خواستند که من هم بروم در کنار ایشان، و ستاد مشترک و ارتش را سامان دادیم.

اکثر پایگاه‌ها و پادگان‌ها را در ماه‌های اولیه سال ۵۸ رفتم و آنجا نشستیم. یک تیپ زرهی بود که وقتی رفتم کلاً ۱۳ نفر بودند و این ۱۳ نفر بودند که این تیپ زرهی را در همدان حفظ می‌کردند، همه این ۱۳ نفر به عنوان نیروهای مؤمن و مخلص. شبانه‌روز در آنجا مانده بودند و به نوبت نگهبانی می‌دادند و این پادگان را حفظ می‌کردند و بعد هم بقیه را جذب کردند و آوردند. آن کمیته‌ای که در ستاد مشترک تشکیل شد ارتش را برگرداند به پادگان‌ها و اینها آمدند نشان دادند که چگونه از امام و از انقلاب و کشور دفاع می‌کنند.در حوادث کردستان و جنگ تحمیلی دیدیم و اگر امام این تدبیر را بکار نبرده بود شما ببینید کشور با چه وضع عجیب و غریبی مواجه می‌شد.

اعتدال و جاذبه امام و وحدت مردم بود که ما را در آن روزهای سخت از همه پیچ و خم‌های بسیار پیچیده عبور و نجات داد.

اگر امام نبود، تندروها به عنوان اینکه مسئول این کارخانه چه بوده و چگونه بود، شاید یک کارخانه را هم باقی نمی‌گذاشتند. خدا رحمت کند. مرحوم شهید صدوقی در یزد با آن مشی اعتدالی‌اش همه مراکز اقتصادی یزد را حفظ کرد.

علمای معتدل و اگر شهید بهشتی‌ها نبودند، مطهری‌ها در آن روزهای اول نبودند، اگر خود فکر امام (ره) نبود، اگر آیت الله هاشمی‌ها و مقام معظم رهبری‌ها نبودند که اینها بار سنگین انقلاب را بر دوش داشتند، یک عده تندرو انقلاب را از همان روز اول بهم زده بودند.

این مشی اعتدالی امام بود و تکیه امام (ره) بعد از خداوند به مردم بود. همه جا امام (ره) مردم را صدا زد و مردم هم همواره تا روز آخر در کنار انقلاب و امام (ره) بودند و امروز هم مردم در کنار انقلاب هستند.

به نظر من کلید اصلی مسأله برای حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر دشمنی‌ها، حضور مردم، وحدت مردم و اعتماد بین حاکمیت و مردم است. یعنی آن سرمایه اجتماعی و نباید بگذاریم این سرمایه‌ها لطمه ببینند.

حوادث می‌گذرد به هر حال مسایل مختلف پیش می‌آید. امروز انتخابات مجلس است و فردا انتخابات ریاست جمهوری و پس فردا انتخابات خبرگان است. باید به هدف و به آثار بلندمدت مسأله نگاه کنیم که وحدت ملی و اعتماد ملی ما است. شما می‌بینید آمریکایی‌ها در طول این ۲ سال که تمام توان خودشان را علیه ملت ایران به کار گرفتند، نتوانستند موفق شوند.این عدم موفقیت آنها بخاطر ایستادگی و وحدت مردم است.

آمریکا تا امروز نتوانست حتی متحدش که اروپا است، به سمت خودش جذب کند. یعنی کاخ سفید از روز اول و برای عبور از توافق هسته‌ای می‌خواست اروپا را هم همراه خودش کند اما اروپا زیر بار نرفت بعد از مدت‌ها در این ماه‌های اخیر باز هم امید بست بود اما باز هم موفق نشد.

چرا آمریکا قادر نیست متحدین را به سمت خودش بکشاند؟ چرا آمریکا قادر نیست عمل تروریستی خودش را به عنوان قدرت‌نمایی در دنیا جلوه دهد؟ چرا مردم کشور ما مردم منطقه و جهان اجازه نمی‌دهند؟ ریشه‌اش به هوشیاری، بیداری، استقامت و ایستادگی ملت بزرگ ما برمی گردد.

این ملت بزرگ ما در هر روز و در هر حادثه اش ایستادگی کرده و ما باید مردم را حفظ کنیم و من باز تاکید می‌کنم اسلامیت در کنار جمهوریت و جمهوریت در کنار اسلامیت می‌ماند. جمهوریت بدون اسلام در یک زمان کوتاهی به دیکتاتوری تبدیل خواهد شد و اسلامیت بدون جمهوریت باقی نخواهد ماند، قدرت اسلام از طریق حضور و فداکاری مردم امکان پذیر است. مردم به صحنه آمدند.

خداوند هم در قرآن مردم را دعوت می‌کند برای یاری حق و دین خودش؛ " یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ"، و این تعبیر بسیار عجیب است. خداوند به مردم می‌گوید بیایید من را نصرت و یاری کنید و این دال بر عظمت انسان است و شأنی است که خداوند به انسان داده والا خدا نیاز به کسی ندارد؛ " إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ"، خدا که به کسی و چیزی نیاز ندارد اما خدا خواسته دین او به دست مردم پیروز شود، خدا خواسته عدل به دست مردم برقرار شود و خدا خواسته پیشرفت و کمال انسان به دست خودِ انسان برقرار شود.

هیچکس بالاتر از قانون و مردم نیست فکر نکنیم یک جمع کوچکی هستیم و ما افکار مردم را هدایت می‌کنیم اگر ما نباشیم مردم گمراه می‌شوند، نه مردم خوب می‌فهمند، خوب انتخاب می‌کنند. اساس اسلام هم بر اساس انتخاب مردم است مردم باید برگزینند و انتخاب کنند.

امروز می‌خواهم خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران اعلام کنم ۲۲ بهمن امسال هم مثل همه سال نیاز به شما دارد، بیشتر از پارسال و همه سال. امروز دشمنان ما با همه توان و قدرت شان روبروی منافع ملی ما ایستادند.

همانطور که حضور شما در تشییع جنازه و بدرقه آن سردار بزرگ دشمن را منکوب کرد و قدرت و وحدت شما را نشان داد، امروز هم ما نیازمند هستیم که در روز ۲۲ بهمن باز هم در کنار هم قرار بگیریم، به صحنه بیاییم و به دنیا بگوییم ممکن است ما از هم گله‌هایی و نکاتی داشته باشیم ولی خواهش می‌کنم همه نکات را درون خانواده ببریم ما به هر حال یک ملت هستیم به عنوان یک خانواده، حال ممکن است فرد و یا افرادی اشتباه کنند و کاری انجام دهند، باید در درون خانواده به هم انتقاد کنیم، باید در درون خانواده نقد کنیم، اگر رئیس جمهور هم در یک جایی نقد می‌کند این را به یک معنای دیگر نگیریم. دلسوزی در درون خانواده است، دلسوزی برای اجرای قانون است و نه هیچ چیز دیگر.

بحمدالله علیرغم همه فشارها امروز در این دهه فجر شما می‌بینید این همه طرح‌هایی که افتتاح می‌شود و این همه طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف به ثمر نشسته، این همه طرح‌هایی که دارد کلنگ اجرایی زده می‌شود در بخش صنعت، معدن، خدمات اجتماعی، نفت، گاز، و در بخش مسکن که ما دیدیم پروژه‌ای بزرگ دیروز در شرق تهران برای ۶ هزار واحد مسکونی، بانک‌ها و گروههای مولد قدم پیش گذاشتند و در همه زمینه‌ها بحمدالله امروز حرکت بسیار خوبی است.

امروز شما می‌بینید حرکتی که برای تولید شروع شده، بورس را می‌بینید، بازار بورس را می‌بینید چگونه است، تعادل را می‌بینید.

آخرین آماری که بانک مرکزی به ما داد این بود که در تورم پیش نگر، در تورم تولید کننده، تورم دی ماه ۰.۷ درصد بوده، این بدان معنا است که مسیر دارد به مسیر درست هدایت می‌شود. اینکه در همین شرایط باز ۴.۵ میلیارد دلار در کشور ما سرمایه گذاری می‌شود به معنای این است که مسیر ما مسیر درستی است.

ما باید در کنار هم باشیم، باید وحدت خود را حفظ کنیم، باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم، خدمات دولت را برای مردم تشریح کنیم، خدمات بقیه ارکان کشور را برای مردم تشریح کنیم، واقعیت‌های کشور را برای مردم توضیح دهیم، اعتماد عمومی را حفظ کنیم، سرمایه اجتماعی مان را تقویت کنیم، و انشاءالله بار دیگر حضور پرشکوه مردم را در ۲۲ بهمن در تمام شهرهای ایران مشاهده کنیم و یک ضربه دیگری بر دشمنان ما باشد و تصمیم ملت را به گوش جهانیان برسانیم که ۴۱ سال در کنار انقلاب بودیم وان شاءالله تا زنده هستیم در کنار انقلاب و امام و راه امام و رهبری خواهیم بود.