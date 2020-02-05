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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۶

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی:

۵۰۰ بسته لوازم التحریر در مناطق محروم‌ خراسان جنوبی توزیع می شود

۵۰۰ بسته لوازم التحریر در مناطق محروم‌ خراسان جنوبی توزیع می شود

بیرجند- رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی از آغاز توزیع ۵۰۰ بسته لوازم التحریر و ۵۰۰ عدد کوله پشتی در بین دانش آموزان مناطق محروم استان با کمک قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر و ۵۰۰ عدد کوله پشتی در بین دانش آموزان مناطق محروم خراسان جنوبی با کمک قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) خبر داد و افزود: یکی از ظرفیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه، خدمت رسانی و برنامه‌های محرومیت زدایی بوده که در حاشیه پروژه‌های در حال اجرا، انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: با کمک معاونت محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، ۵۰۰ بسته کمک آموزشی و لوازم‌التحریر و ۵۰۰ عدد کوله پشتی در بین مناطق محروم توزیع می‌شود.

هنری ارزش ریالی این اقلام را ۸۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون با کمک این قرارگاه، ۳۰ سری جهیزیه به ارزش ریالی ۳۶۰ میلیون تومان به زوج‌های مناطق محروم استان اهدا شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، در سال ۹۹ در زمینه کمک به راه اندازی کارگاه‌های اشتغال تجمیعی و اشتغالزایی هم از ظرفیت قرارگاه خاتم استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر مساعدت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اظهار کرد: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان جهت ترمیم و تکمیل مدارس شهرستان درمیان، کار ترمیم تعداد دو مدرسه در روستاهای نگینان و منند به انجام رسیده است.

هنری با بیان اینکه این پروژه‌ها با اعتباری قریب به ۵۵ میلیون تومان طی امروز به بهره برداری رسید، افزود: طی مراسم افتتاحیه، ۱۲ سری لوازم ورزشی از جمله میز پینگ‌پنگ، فوتبال دستی، توپ فوتبال و والیبال با ارزش دو میلیون تومان اهدا شد.

کد مطلب 4845257

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