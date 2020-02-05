۵۰۰ بسته لوازم التحریر در مناطق محروم‌ خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز توزیع ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر و ۵۰۰ عدد کوله پشتی در بین دانش آموزان مناطق محروم خراسان جنوبی با کمک قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) خبر داد و افزود: یکی از ظرفیتهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه، خدمت رسانی و برنامههای محرومیت زدایی بوده که در حاشیه پروژههای در حال اجرا، انجام میدهد.
وی اظهار کرد: با کمک معاونت محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، ۵۰۰ بسته کمک آموزشی و لوازمالتحریر و ۵۰۰ عدد کوله پشتی در بین مناطق محروم توزیع میشود.
هنری ارزش ریالی این اقلام را ۸۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون با کمک این قرارگاه، ۳۰ سری جهیزیه به ارزش ریالی ۳۶۰ میلیون تومان به زوجهای مناطق محروم استان اهدا شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده، در سال ۹۹ در زمینه کمک به راه اندازی کارگاههای اشتغال تجمیعی و اشتغالزایی هم از ظرفیت قرارگاه خاتم استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر مساعدتهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اظهار کرد: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان جهت ترمیم و تکمیل مدارس شهرستان درمیان، کار ترمیم تعداد دو مدرسه در روستاهای نگینان و منند به انجام رسیده است.
هنری با بیان اینکه این پروژهها با اعتباری قریب به ۵۵ میلیون تومان طی امروز به بهره برداری رسید، افزود: طی مراسم افتتاحیه، ۱۲ سری لوازم ورزشی از جمله میز پینگپنگ، فوتبال دستی، توپ فوتبال و والیبال با ارزش دو میلیون تومان اهدا شد.
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